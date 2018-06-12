2018年06月12日 04:10 中國時報 彭蕙仙

農委會副主委陳吉仲日前在民進黨中常會為北農總經理吳音寧喊冤，黨主席蔡英文裁示全黨護吳。沒想到此舉引發眾怒，因為大家發現，原來在蔡英文和陳吉仲的心裡，廣大的農民之苦，比不上一個吳音寧受的委屈。眼見苗頭不對，媒體又傳出了新的訊息，指蔡英文在當天的中常會其實也有對陳吉仲震怒啦，傳說蔡英文飆罵：「難道要我說話你們農委會才要動嗎、才要反擊嗎？」此言一出，民進黨又趕快動起來了。

台南市長候選人黃偉哲喊話要農委會上道一點，「別陷總統於不義」，這話聽起來義正詞嚴，不過，當場又讓民進黨「黨主席最大、農民靠邊閃」的價值觀露餡了。根據黃偉哲的提點，農委會要趕快有所作為的理由不是因為農民損失慘重，而是別讓蔡總統難做人。

問題是，面對香蕉、鳳梨、木瓜等水果價格連續崩跌，蔡英文真的想要有什麼作為嗎？高雄82歲老農「鳳梨伯」感嘆懷念馬英九時期，因為那時水果可以銷大陸。或許蔡政府會辯說，民進黨政府絕不可能犧牲「台灣價值」去交換市場。

且先不論民進黨的這種台灣價值是不是台灣共識，至少同樣發生香蕉量大價跌時，馬英九多次親赴產地，與果農座談、了解產銷情形、研究解決之道；蔡英文則是在中常會裡罵人。

蔡英文怒嗆陳吉仲，「報告內容寫起來漂亮，但農民無感」，「這麼多年了，你還是用學者口吻！」其實這裡的每一句批評，用在蔡英文身上也毫無違和感。蔡英文的文青式語言，又有哪句農民會有感？

陳吉仲處理香蕉問題慢半拍，必定是有樣學樣。水果堆積如山時，行政院長賴清德說，那都是假新聞，綠委馬上提案修法要把散播假新聞的人關3天。他們就是不到產地看看實際情況到底是如何，連香蕉有沒有多到價格慘跌都不知道，只一味認定所有不利執政者的消息都是假的，既然如此，當然就不會有積極作為。

從蔡英文斥責陳吉仲的話可以清楚了解，她認為問題不在於政府失能，而是農委會沒有把話說清楚，是「反擊的動作太慢」。看來蔡英文認為農委會的職責是為政府辯護，而不是為農民解決問題。所以，在蔡英文的指示中，看不到一句要農委會做好產銷協調的工作，或是要幫水果找出路，只要求要反擊。反擊誰？那自然是在野黨。蔡英文到現在都還是把農民的困境視為是政黨的鬥爭，認為一切都只是在野黨的謊言。

在《史記‧儒林列傳》裡，漢武帝問大臣申培如何治國。申培回答：「為治者不在多言，顧力行何如耳。」為政之道不在於說多少，而在於實踐了多少。老實講，民進黨政府已經說得太多了，如果人民不滿意，那絕不是說得不夠、不是在野黨找碴，而是執政團隊真的做得太少了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)