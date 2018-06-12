提升備轉容量率才是正道

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中國時報
葉宗洸

美國商會6日發表《2018台灣白皮書》，其中穩定供電是白皮書中的五大議題之一。美國商會提醒「在2025年能源轉型前期，以及非核家園實施期，必須制定緊急應變計畫，保留特定核電廠作為備案，藉此因應不可預測、難以克服的轉型阻礙，以及緊急國安事件。」行政院發言人徐國勇回應此建議時，則是再度重申未來沒有缺電的問題。

既然不缺電，請台電公司立即停止在用電尖峰時執行降壓供電。一般而言，供電端出現的微幅電壓波動都屬正常，台電因此將波動幅度的安全範圍，明確設定在正常供電電壓的正負3%。這種正常的電壓波動對於維持系統的穩定度確實有幫助。

令人擔心的是，為了滿足短時間內暴增的用電需求而實施的降壓供電，短時間內雖可快速達到負載紓解的目的，但如果沒有搭配負載限制的措施，便會造成供電端饋線上的電流量上升、負載變大，進而導致系統溫度跟著上升，終將影響系統本身長期的穩定性。如果真如官方所言「降壓供電無損系統」，是不是此後就乾脆將較低的供電電壓設定為常態標準？

面對日益嚴重的缺電危機，更務實而及時的作法應是增加供電機組，而且是既有機組的供電。幸運的是，核二廠2號機已於5日下午再度重啟，這部裝置容量達98.5萬瓩的機組估計可以貢獻將近3%的每日供電備轉容量率，也因為每年的容量因數超過90%，是屬於穩定的基載電力設施。相較於政府相當倚重的再生能源發電，太陽光電的容量因數只有15%，風電的容量因數則為30%。換言之，這兩者的裝置容量必須分別達到核二機組的6倍及3倍，才有機會發出相同的電量，更不要講兩者所需的土地面積遠大於核二廠廠址面積。

太陽光電與風電另外還有供電穩定度明顯不足的問題，這可從5月下旬竹南兩架離岸風機的日發電量，竟然可以在連續的兩日內出現3400度與52200度的巨大差異看出。必須面對的事實是，再生能源發電想要在我國的能源供給上扮演重要的角色，配套的儲能技術不可或缺，而「以核養綠」才是再生能源穩健發展的有力憑藉。

細究頻繁跳電的肇因無助於缺電危機的解除，提升備轉容量率才是及時有效的正解。因此，除了核二2號機重啟，透過公投盡速修法讓核四續建並讓既有核電機組都得以延役，方能於未來徹底免除夏日限電的擔憂，也才能讓外商安心在台灣投資。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)

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