2018年06月12日 04:10 中國時報 胡幼偉

近日，很多大學舉行畢業典禮，大家行禮如儀，恭喜聲不絕於耳。然而，我卻在一片歡笑聲中隱隱憂心下一代的人生旅途。

其實，很多人有同感，現在活在台灣，對未來，實在說不出有什麼期望。對年輕人而言，這是最不公平，也最悲慘的事情。所謂亞洲四小龍第1名、台灣錢淹腳目，對年輕人來說，都是過去的輝煌歷史了，他們生得晚，沒趕上；等他們終於大學畢業了，想大展鴻圖的時候，台灣已經沒落了、蕭條了、封閉了。眼看著別人大喊「中國夢」、「美國夢」，台灣卻已變成一個沒有夢的地方。因為，事實上，在目前執政團隊的操盤模式下，台灣也實在已經無夢可做了！

不是嗎？當人家在忙著科技創新，社會生活型態轉型，由現金到無現金，由刷卡進入刷臉，由傳統的市場調查進入大數據分析，並開始實驗區塊鏈的新經濟模式時，我們的所謂「轉型」卻在歷史的恩怨中繼續糾葛，死抓著ㄧ個歷史人物蔣介石不放。請問，這種向後轉而不是向前看的政府，能給年輕人什麼希望？連高中生都知道，如此在台灣鬼混下去，遲早死路一條，不如良禽擇木而棲，早點去對岸卡位。

再看看我們的教育部，除了忙著以意識形態修改課綱外，竟然能花數月時間，就為了對付一個在藍營做過官的管中閔，搞到現在，連個適當的教育部長也找不到人。不要以為年輕人對這種荒唐的作為都看不懂或無所感，這種失望已經在民調數字中充分顯現，政府卻根本無動於衷。

而我們的教育部，對引導大學教育跟上科技與時代潮流的快速變化，有做什麼有用的規畫嗎？一個各大學都搞不懂的所謂「教育深耕計畫」，不過就是弄一筆錢，讓各大學自己去發揮作文比賽能力，寫出五花八門的所謂計畫，然後分錢了事。結果，數百億的經費花下去後，高等教育的總體競爭力有提升嗎？大學生因應新科技與新時代的知識與能力有進步嗎？而政府對這些問題的關切，顯然比不上對鬥垮國民黨、鬥臭蔣介石的那份濃厚興趣。

於是，在畢業典禮上，當我們祝福同學們離校後前途光明時，這祝福中卻有著一絲絲的無奈與心虛。因為，我們再也不敢大聲地向同學們保證，在台灣，你們一定會有最好的發展機會，我們只能含蓄地繞著彎子說，在這個全球化的時代，大家要把眼光和心胸放開，不一定要死守在台灣，哪裡有更好的機會，就去哪裡追尋自己的前途吧！說完，看到同學和家長們露出心領神會的一笑，彷彿大家都明白：沒有大確幸，只好自求多福，把握小確幸了！

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)