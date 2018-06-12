寫好作品 袁瓊瓊不留後路

2018年06月12日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

有志想從事寫作的年輕人，到底要如何才能寫出好作品？曾獲時報文學獎、當過時報文學獎評審的作家袁瓊瓊表示：「假如你真的有心想寫作，千萬不要只是試試看，如果帶著試試看的心態，就等於為自己預留後路，另一方面，也是假設自已可能失敗。可以放掉『試試看』的想法，真正去寫。」

真心投入 就會不計得失

今年時報文學獎首度開放透過翻爆官網報名及上傳稿件，更推出影視小說及情詩項目。袁瓊瓊表示，時報文學獎是目前最不保守的文學獎，也是值得挑戰的獎，「從過去的得獎作品可以看見，這個獎項的大膽，以及和社會性的連結，讓有志想從事寫作的人，可以放手一搏，送出自己最好的作品參賽。」

袁瓊瓊表示，她長年擔任各大文學獎評審，也擔任寫作班的老師，經常有學生前來詢問：「老師，請問我要怎麼樣才會有名？」對此，袁瓊瓊表示，她總回應學生，寫作應該是真心想寫才寫，「千萬不要為了名氣、外在因素而寫作，當你真心熱愛一件事，投入其中，你就會忘了得失，不會被別人眼光左右，也不會被名氣迷惑，能更誠實面對自己，才有機會寫出真正的好作品。」

打磨潛質 寫作者的精神

袁瓊瓊也以近年頗受世界體壇關注的日本花式溜冰明星羽生結弦為比喻，「羽生結弦在意的是如何把花式溜冰做到最好，所以即使評審為了不讓他再得獎，而設立羽生條款，他都有辦法再高人一大階，讓人必須把金牌頒給他，我認為，寫作的人，也要有這種專注打磨自身潛質的精神。」

袁瓊瓊表示，她的文學啟蒙來自很小的時候，生長的環境並沒有太多娛樂，「那時候看電影是很昂貴的事情，到路邊攤吃冰也很貴，寫作是最方便的娛樂，只要有一支筆在身就可以寫，那時候我們同學間還發展出一種交際模式，就是把寫出來的東西帶到學校和同學交換看，有點像是古早版的臉書。」

袁瓊瓊表示，除了持續不斷的寫作，透過閱讀累積腦海裡的資料庫，也是很重要的事情，「我小時候看很多羅曼史小說、金庸小說，後來19歲嫁給詩人管管時，他有很大量的文學類藏書，我從這些文學作品中獲得很多養分。」

(中國時報)