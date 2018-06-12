上官鼎寫阿飄 逛總統府批民主

2018年06月12日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

前行政院長劉兆玄以「上官鼎」之名重出江湖，一出手便是88萬字的《王道劍》，而後幾乎年年推出新作，今年最新作品《阿飄》一改過去的武俠或諜戰，多了神祕鬼怪，更被網友質疑是否真是上官鼎所做？「我喜歡變，不重複自己，讓自己用不同手法展現不同年代與不同的類型小說。」

《阿飄》結合外星來客、高科技以及現今社會生態，劉兆玄直言，故事核心是對全球民主政治發展至今的思考與憂慮。以曾任閣揆的高度，劉兆玄帶著讀者走入總統府、立法院，甚至窺視麻將桌上官商勾結的祕密會議，「書名《阿飄》很直接，不會感覺LKK，我希望年輕人會有興趣讀，而不是對政治冷感。」

劉兆玄說，寫的雖是現實的政治，但不必「對號入座」。書中也不點名宿昔典範，但他舉例自己在行政院長任內，總統馬英九常提醒：「我們執政，要謙虛一點！」劉兆玄說，「民主政治最傷的，莫過於贏的人對權力不知道節制。」

書中透過「阿飄」的「全錄」能力，看到的是民主制度從理想到走下坡的困境，劉兆玄說，「一切都只剩下選舉，贏的人就是要把對方踩到底。以前說當選者只能高興一天，隔天就該為老百姓幹活了，現在不是，隔天一早就該捲起袖子準備下次的選舉了。」

劉兆玄認為，民主制度無法運作的原因，就在於中間理性公民流失，社會因民粹而走向對立，「兩極化是被什麼驅動？選票。要強催選票最有效的方式就是鈔票，鈔票從哪裡來？是上次選舉得來？」劉兆玄直言，民主政治已經陷入選票和鈔票的惡性循環中。

寫科幻、寫歷史，上官鼎虛實交錯，且「要比真實再多一點」，如「阿飄」透過大陸貴州的「天眼」與外星中繼站連絡，為此劉兆玄特別去走訪「天眼」；寫「阿飄」為太史公史馬遷的兒子，他爬梳史料發現關於太史公後代有空缺，正發揮了他馳騁在文字裡的萬千想像。

(中國時報)