月底卸職 拉圖告別柏林愛樂

指揮名家拉圖月底將正式卸任柏林愛樂首席指揮一職。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

離別曲響起，知名指揮拉圖將在本月底告別柏林愛樂，卸下16年首席指揮一職。柏林愛樂也從本周起舉行8場音樂會，除了與鋼琴家齊瑪曼合作之外，拉圖也將以馬勒《第六號交響曲》在柏林愛樂廳內與樂迷正式告別，這也是他第一次客席指揮柏林愛樂的樂曲。

拉圖回憶，1987年11月是他第一次與柏林愛樂合作，「我還記得地上行李箱就是裝著馬勒《第六號交響曲》樂譜，我超緊張，我決定在排練的第一次休息之前不要說一句話。」結果雙方合作得非常愉快，「我不得不說這個樂團非常慷慨，願意接納年輕人。那年我才32歲。」2002年9月1日，拉圖正式成為柏林愛樂首席指揮，當他即將卸下任期，他也選擇演奏馬勒《第六號交響曲》，「這樣是很圓滿的結束。」

柏林愛樂成立於1882年，是全球公認最頂尖的交響樂團之一，柏林愛樂音樂理念清晰明確，團員是菁英中的菁英，他們對詮釋音樂的要求達到極限，每一次演出都有驚人的爆發力與能量，讓樂迷為之瘋狂。10年前拉圖曾經在接受訪談時表示，「柏林愛樂正在燃燒！」直到今天，拉圖還是堅持這一點，不曾改變，「我要很小心不要把手放得太近，因為只要一點點火花，就可以驅動這個偉大的樂團。」

拉圖接掌柏林愛樂時47歲，充滿年輕活力，樂團也充分接受他所帶來的一連串重要改革，樂團將演出觸角從音樂廳拓展到學校，甚至網路雲端，讓樂團在全球持續保有觀眾群。

事實上柏林愛樂數位音樂廳的建立，台灣扮演了關鍵性角色，原來2005年拉圖率柏林愛樂來台演出，不只音樂廳內爆滿，音樂廳外擠入超過3萬名愛樂者欣賞實況轉播，廣場上洋溢著熱情的年輕面孔，震撼了拉圖與柏林愛樂團員。拉圖開始思索如何透過數位形式，讓全球觀眾都能無遠弗屆同步欣賞柏林愛樂的精采演出，也才有了2008年年底柏林愛樂數位音樂廳的誕生。

(中國時報)

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