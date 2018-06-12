黃曉明寵媽 代父贈結婚鑽

黃曉明近來減少工作量，多騰出一些時間陪伴家人。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪
黃曉明的老婆Angelababy（左）跟婆婆關係很好。（取材自微博）
第二屆旺旺孝親獎

金雞百花獎影帝黃曉明響應「2018旺旺孝親獎」，分享自己孝順的故事，「好多年前我賺到第一筆算可觀的收入，幾千塊人民幣，幫媽媽買了30分的鑽戒，母親節送給她。」父母的家境並不富裕，父親當年娶母親沒有錢買鑽戒，直到母親收到禮物時，感動地告訴他：「你算是替爸爸送我鑽石戒指。」此外，每年情人節他也會買一束花寵愛母親。

黃曉明生於山東省，父親是電力工程師，母親從事文職工作，均是公司裡的普通職員，他沒有含著金湯匙，但山東人「百善孝為先」的觀念從小耳濡目染，在他父親那一代，老人家沒有合適的地方可以住，都是一家兄弟姊妹搶著接來家裡住，如果爺爺奶奶不願意搬離老家，兒女們則都會輪流回老家陪伴長輩。

工作減量伴家人

到了黃曉明這一代亦然，他是獨生子，一有能力買房子就把父母接到北京住，他解釋：「並不是說把爸媽接過來住就是孝順，每個人能力不一樣，重點是陪伴，精神上的陪伴。」黃曉明多年來都是跟父母同住，他說，這樣一來即使工作再忙，都還是有時間和家人一起生活。

黃曉明的老婆Angelababy（楊穎）去年生下兒子小海綿，他減少工作量，花更多時間陪伴家人，「做父母之後一切不一樣了，你怎麼對待孩子，就會想到爸媽當年是否也是這般期望？越來越能夠理解父母的期待，希望自己的小孩更好、更有成就，體驗為人父母後，讓我們做兒女的越來越有耐心跟長輩溝通。」黃曉明說，多了父親的身分，更懂得父母親的嘮叨源自關愛。

(中國時報)

「時時打個視訊電話也好」

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