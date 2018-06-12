影帝拋磚引玉招待員工家屬旅遊

黃曉明（前）帶員工去旅遊，老闆秒變導遊。（取材自微博）

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中國時報
專訪

黃曉明近來推行「讓愛回家陪伴空巢老人」和實行「讓愛回家陪伴之旅」的公益活動，所謂空巢老人，並非老人家膝下無子，而是孩子不在身邊，他認為現在獨生子女多，空巢老人也就越來越多，「每一個人都會老去，如果社會中的每一個『我』不為此做出努力，那麼空巢老人的今天就是我們的明天。」

4月底到5月初期間，黃曉明帶公司全體員工和員工的父母一起出國玩，且為所有人負擔全程費用，以身作責帶動「讓愛回家陪伴之旅」，在旅行期間，他更化身導遊，搞笑、帶團隊遊戲，對員工父母照顧有加，出發前為他們準備了養生茶和暈車暈船藥，路上叮囑大家繫好安全帶，並精心安排了郵輪娛樂活動、海島遊玩、參觀海洋館等各種行程，跟每一位員工的父母互動，創造一趟身心愉悅的陪伴之旅。

黃曉明更列出「陪伴方法」，包含教導父母使用通訊軟體，設置「一鍵撥打」的快速功能，以及聯絡獨居父母的鄰居、社區巡警，建立友好關係，緊急時才可就近協助，還有國定假日盡量返鄉陪家人、注意長輩運動傷害等等。

結束行程後，黃曉明在微博分享心得：「讓爸爸媽媽保持年輕其實很簡單，那就是讓他們笑口常開，讓自己開心其實也很簡單，看到公司的爸爸媽媽們的笑容，心情怎麼能不好多多陪伴，再過幾年就可以和爸爸媽媽過青年節了。」

(中國時報)

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