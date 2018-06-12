保羅路德降臨北市趴趴走

2018年06月12日 04:10 中國時報 潘鈺楨 、 林淑娟 報導

賀軍翔（左起）和女兒美寶在飛機上巧遇「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉。（取材自微博）

保羅路德逛迪化街，盯著蜜餞等乾貨興致盎然。

「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）11日凌晨5點從紐約飛抵台灣，與10日晚間先行來台的「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly），成為漫威影業第一組訪台的超級英雄，展開電影《蟻人與黃蜂女》的亞洲宣傳第一站。保羅路德稍做休息後，直接到中正紀念堂替明天的紅毯見面會勘場。之後又赴故宮、龍山寺、迪化街，抓緊時間觀光。

賀軍翔11日則在網路上分享他和女兒美寶在飛機上巧遇「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉的合照，照片中的伊凡潔琳在飛機上笑容滿面抱著美寶，賀軍翔寫道：「巧遇Evangeline Lilly（黃蜂女），原來是要宣傳電影，但美寶應該要長大才知道她被漫威女英雄抱著吧！」

除了男女主角，電影還集結飾演皮姆博士的麥克道格拉斯（Michael Douglas）與飾演初代黃蜂女的蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）兩位演技派演員。重量級卡司讓保羅不禁讚歎：「天啊！這根本是傳奇！」這也是蜜雪兒自1992年《蝙蝠俠歸來》後再度出演英雄類電影。

將停留4天3夜

保羅一行人將停留4天3夜，下榻文華東方酒店。導演派頓瑞德（Peyton Reed）因家庭因素臨時取消來台，男女主角依舊會出席明天晚間6點於兩廳院廣場的紅毯見面會，與現場粉絲互動。電影7月4日在台上映。

(中國時報)