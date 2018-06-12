許書豪 不在意被問何許人

2018年06月12日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

許書豪以第二張專輯《HOW》入圍金曲獎國語男歌手，被指「爆冷門的黑馬」，還有人驚問「誰是許書豪」，他完全不在意，反而很開心：「覺得讓大家注意到、用放大鏡來檢視我有沒有資格入圍，其實是很高興的，我對自己的作品有自信，可以吸引更多人來聽我的歌，可以激起我的好勝心，在音樂上更努力。」

許書豪18歲就簽給艾迴，今年31歲才因入圍金曲獎受矚目，他坦言10幾年來，最感謝爸媽默默支持，不勉強擁有碩士學歷的他轉行，「家人很尊重我的選擇，只是我自己很擔心，被問到工作或聊到音樂會自卑、想逃避，覺得自己不成材還要讓大人擔心，都幾歲了還沒成績，多丟臉！」

半夜高歌擾清眠

他從小個性好強，小學時參加體操隊獲台北市前3名成績，學業更是名列前茅，就連入伍也樂於當傘兵，「唯獨音樂難以控制，不是你盡全力、很努力就能出頭天。」他曾參與不少作曲、合聲等幕後工作，還在臥室打造專業錄音室，雖貼有隔音條，半夜仍常吵到爸媽睡覺，「有時候凌晨3、4點還在高歌，媽媽會問：『玩音樂一定要這麼晚嗎、半夜會比較有靈感嗎？』」

他2015年推出首張專輯，隔年沒入圍金曲獎新人，一度沮喪想退出歌壇，也不想寫歌；如今叩關歌王，他表示給了自己很大的信心：「所有前輩都有資格拿獎，我自己不敢想，入圍就夠了。」

許書豪與圈外女友交往超過10年，對方一路力挺他從事音樂工作，「她了解我的個性、默默支持，我們已經像家人了。」至於婚期，他靦腆說：「還沒有耶，但一定會有那天，我想過也許再4、5年吧，目前光操心自己的事業就操心不過來了。」

(中國時報)