趙小僑飆戲魂罵哭劉子銓

劉亮佐（右）與趙小僑（左）出席兒子劉子銓新戲宣傳活動。（蘇蔓攝）

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中國時報
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劉亮佐和趙小僑的15歲帥兒劉子銓主演教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》，11日一家三口出席首映，趙小僑坦言和劇中媽媽柯素雲一樣有點控制狂，不過她主要是管劉子銓的生活紀律、禮儀，較像是輔導老師或教官，她很怕有天兒子會受不了回嘴：「妳管我那麼多幹麼，妳又不是我媽。」她說聽到後可能會崩潰心碎！

趙小僑說，劉子銓的個性比較自由，每次他吃飯時，她大概會提醒「100句」餐桌禮儀，他當下都接受順從，但青春期的孩子不反叛很奇怪，所以她也很怕他有一天突然反彈，像電視劇裡演的那樣大爆炸。

她藉機對兒子說：「寶貝，你千萬不能跟我講那些話喔！」劉子銓表示自己不會，「我知道她管我都是因為她愛我、關心我，不希望我讓大家講沒家教。」他笑說，小僑最常念他「衣服穿好」、「你坐什麼樣子」、「吃東西吃好看一點好不好，拜託。」

劉子銓說，趙小僑都以講理及提醒方式溝通，幾乎不會罵他，他約10歲時曾覺得被罵而頂嘴「為什麼凶我」，趙小僑當時解釋沒有凶他，他回「那妳凶我看看」，結果她立刻戲魂上身「表演」一段破口大罵，當場把他「嚇」到愣住然後崩潰大哭。他自嘲：「我本來就是愛哭的小孩啦！」

尋偏方積極做人

夫妻結婚1年多，趙小僑積極想做人卻還沒好消息，除了找營養師調養身體，也打聽偏方，有朋友送她「金鏟子」讓她放床頭，她甚至去某育嬰平台公司狂摸懷孕員工的肚子及家具、深呼吸那裡的空氣，只因聽說這家公司非常「助孕」，連養魚都能生一大缸小魚。很喜歡小朋友的劉子銓也早就向媽媽點菜：「我要妹妹！」

(中國時報)

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