黃健瑋鳥人裝激凸 安唯綾含羞對戲

2018年06月12日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由李鼎執導，黃健瑋、安唯綾、姚以緹主演的文學電影《烏鴉燒》，日前入選台北電影節放映，前天宣布175席次完售，安唯綾得知相當開心，也分享拍攝趣事，一場黃健瑋在試衣間換緊身鳥人裝的戲，逗笑大家，「他一穿上去女生看了都很害羞，但他一個人老神在在地在現場溜達。」

黃健瑋穿上非常緊身的逗趣鳥人裝後，男性特徵突出，安唯綾坦承對戲當下害羞又緊張，「一直想著趕快把這場戲拍完，然後眼神不要亂游移。」李鼎也承認在畫面看起來非常「突出」，最後透過鏡位、剪輯，讓穿著鳥人裝的黃健瑋在正片中只露出上半身。

眼神避開鏡中自己

不過黃健瑋在當下則是努力憋笑，「一方面要表達男主角人生的悲哀，一方面又是欲望探索，要很認真演。」但看到更衣鏡中穿鳥人裝的自己，總是會笑場，所以眼神就盡量避開鏡子。

黃健瑋分享2002年在北影獲頒新演員，當時只有21歲，上台時說會繼續努力，至今已16年，證明自己沒有放棄，「本片很不主流，卻是我在《麻醉風暴》後，在表演人生成長的開始。」《烏鴉燒》亦是安唯綾在台的第一部銀幕作品。

台北電影節已有十餘部電影迅速完售，昨宣布加開一場劉若英執導的《後來的我們》，更加場《燃燒烈愛》、《睡著也好醒來也罷》兩部入圍坎城影展競賽單元的電影。

(中國時報)