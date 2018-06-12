姊很堅持 鍾瑶減塑做環保

2018年06月12日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

目前感情正值空窗期的鍾瑶，配戴蕭邦Happy Diamonds系列珠寶，整個愛心大噴發。（羅永銘攝）

蕭邦Happy Dreams珠寶18K玫瑰金戒指搭配白色珍珠母貝與1顆滑動鑽石，9萬8000元。（Chopard提供）

蕭邦Happy Diamonds珠寶將滑動鑽石換成了閃耀的星星、月亮和太陽，11萬5000元。（Chopard提供）

蕭邦Happy Sport Oval女表，飾有滑動鑽石、粉紅寶石和紅寶石。65萬3000元。（Chopard提供）

蕭邦Happy Palm女表，飾有18K棕櫚樹和5顆滑動鑽石。61萬7000元。（Chopard提供）

蕭邦Happy Dreams珠寶18K玫瑰金項鍊搭配粉紅珍珠母貝與3顆滑動鑽石。21萬2000元。（Chopard提供）

以《姊的時代》走紅的鍾瑶，入行長達10年，直到29歲才有自己的代表作，問她會不會覺得成功來得太遲？她笑說：「不會，若是成功來得太早，沒有早先的辛苦歷練，我不可能把劇中的角色詮釋這麼好。」

拍戲展法語長才

為嘗試各種演戲風格，她近期接演角色都不一樣，在電影《漂港》中飾演獨自流浪、尋找人生方向的小女生；在台法合作的《愛之牆》中則展現她的法語長才，「法語，是我巴黎當模特兒走伸展台時學的！」鍾瑶笑說，當時學法語純粹是興趣，返台發展時，還想說法語都白學了，沒想到竟然還有用得上的一天，「原來這些年來的學習和累積的經驗，都是為了今日登上舞台做準備。」

鍾瑶接受本報邀請拍攝蕭邦（Chopard）珠寶的時尚專題，佩戴蕭邦Happy Diamonds系列手環、項鍊和戒指。目前正值感情空窗期的她笑說，今年蕭邦全面使用公平交易的「道德黃金」，關懷弱勢族群，這一顆顆的愛心，象徵了對地球、人類、萬物的大愛，能參與其中，讓她覺得與有榮焉。

隨身攜帶保溫瓶

其實她為支持環保，進棚拍攝時還隨身攜帶保溫瓶，謝絕瓶裝飲料，還自備餐具、環保矽膠袋和不鏽鋼吸管。她說，她在潛水時親眼目睹大海漂滿塑膠垃圾和保特瓶，數量之龐大，猶如置身垃圾海，讓她感到既震憾又羞愧，從此決定身體力行環保，盡量做到「減塑」。

蕭邦今年新登場的Happy Diamonds系列珠寶，將滑動鑽石換成了閃耀的星星、月亮和太陽，更添唯美浪漫。新登場的「Happy Dreams」則以圓型泡泡內有轉動鑽石，猶如置身彩虹泡泡的夢境當中。

(中國時報)