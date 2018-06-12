小貝夫婦K＆C秀黏TT

貝克漢夫婦反擊離婚傳聞後，於KENT & CURWEN大秀上公開合體秀恩愛，並在秀後與好友《VOGUE》雜誌英國版總編Edward Enninful（中）及設計師Kim Jones開心合影。（翻攝自Victoria Beckham官方IG帳號）

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中國時報
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台灣男星郭品超（左）身著KENT & CURWEN服飾，與身為品牌股東之一的貝克漢合影。（CFP）
KENT & CURWEN 2019春夏系列男裝，以小貝本人最喜愛的英國樂團「石玫瑰」（The Stone Roses）為靈感，樂團經典專輯封面也被融入服裝設計當中。（CFP）
擷自品牌歷史性大學外套及圍巾上的條紋樣式，象徵性英格蘭玫瑰、三獅等圖騰，均再度出現於本季設計中。（CFP）

足球金童大衛貝克漢與「貝嫂」維多利亞，離婚風波鬧得沸沸揚揚，兩人除透過發言人嚴重否認外，更於倫敦男裝周KENT & CURWEN（K&C） 2019春夏發表會上合體現身闢謠。秀後貝嫂也在個人Instagram中公布兩人秀中親暱舉動，還公開對老公的作品表示驕傲，同場亦吸引DIOR HOMME創意總監Kim Jones和男星郭品超等人出席。

身為KENT & CURWEN股東之一的貝克漢，再次與創意總監Daniel Kearns聯手，並以自身熱愛的曼徹斯特搖滾樂團「石玫瑰」（The Stone Roses）為本季靈感。將擷自品牌歷史性大學制服外套及圍巾上的條紋樣式，轉用於90年代運動服輪廓之上，飾滿徽章的風衣、工作服和漁夫帽，打造滿載夏日音樂祭氛圍的清新形象。樂團經典專輯封面也被融入服裝設計當中，加上代表性的英格蘭玫瑰、三獅等圖騰，懷舊英倫氣息中亦不失叛逆態度。

(中國時報)

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