2018年06月12日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館UCC嵩岳精品咖啡，限量提供，售完為止，320元。（SOGO提供）

微風松高月中新開Eggs’n things鬆餅首間海外分店。（微風提供）

微風信義45F 20日新開「菜」京料理，以日本蕎麥為主打。（微風提供）

SOGO忠孝館 坂角本舖月19日至7月8日快閃，厚燒海老脆餅12入、600元。（SOGO提供）

統一時代台北店豬黑魔女的秘密，90元。（統一時代台北店提供）

百貨吃通海，日式排隊丼飯、鬆餅和限量咖啡都來搶灘。微風陣仗大，年底開的微風南山昨（11日）確定在B1開2222坪的微風超市，比大阪無印良品生鮮超市旗艦店1300坪還大，堪稱亞洲最大，並且最快9月公布引進品牌；本月先在4館爆開10家餐飲新店，號稱東京最強的海鮮丼「半TSUJIHAN」、日本人氣鬆餅「Eggs’n things」、道地京料理「菜（nana）」都是台灣首店。

引進日本餐飲夯店

微風展「食」力包圍人潮密集的北車和信義區。微風信義3家新餐廳皆為日式料理，最快在月底開的「半」食材從北海道旭一水產直送，訴求頂級美味；20日開的「菜」主打當日現做蕎麥麵，與炙烤、土鍋飯等京都風味料理；百年親子丼「雞三和」繼微風台北車站開首店後，29日開2號店。

微風松高月中引進的Eggs'n things，奶油堆高視覺效果強，業者看好可吸網美打卡；微風台北車站本月在新竹名店「春上布丁蛋糕」後，15日開新型態的「瓦城Express」外帶店、22日開「MAiSEN」外帶店，搶攻旅客商機；微風南京鎖定上班族，在星巴克和好丘後，月底引進「sweet josun」，有食用方便的韓式炸雞、年糕和飯捲。

人氣咖啡館改裝開幕

31年來充滿消費者回憶、人氣滾滾的遠東SOGO忠孝館UCC CAFE，在斥資600萬元改裝後，上周五重新開幕，獨家引進首台光熱式虹吸沖煮設備，限量推台灣得獎的嵩岳咖啡莊園咖啡豆，而鬆餅則多了提拉米蘇、抹茶紅豆和綜合莓果3口味；咖啡外帶60元起、內用100元起，價位親民，年度業績目標要從約2500萬元增為3000萬元。為讓館內餐飲更豐富，一年賣30億片海老脆餅的百年老店「坂角本舖」19日至7月8日首次來台快閃；N.Y.B.C.集團旗下NOW & THEN 咖啡店從高雄北上，6月12日至7月10日快閃。

統一時代台北店因應端午節大推消暑冰、飲品，包括Boost Juice Bars、大心、北村豆腐家、WIRED TOKYO等，7月31日前持聯名卡31家餐飲櫃天天95折，平日周一至周五加碼再享95折。

(中國時報)