定食連鎖給吃越光米

大戶屋招牌的烤魚料理「炭烤花魚定食」，鮮嫩多汁來自日本的花魚，搭配現磨蘿蔔泥，新鮮的辛味讓魚更美味，370元。（大戶屋提供）

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中國時報
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YAYOI彌生軒期間限定和風蒸野菜定食，選用和風鰹魚高湯為基底，加入豬五花、雞腿肉及新鮮蔬果，280元起。（YAYOI彌生軒提供）
日本老牌親子丼品牌「雞三和」，進軍微風台北車站，推薦價270元。（雞三和提供）
雞肉三吃丼，炸雞翅套餐，推薦價410元。（雞三和提供）
YAYOI彌生軒在台展店快速， 第14號樹林秀泰店，7日已開幕。（YAYOI彌生軒提供）

台灣外食市場去年營收達4500億元，在日本餐飲品牌中，不僅丼飯類「松屋」今年在台設立分公司，與「吉野家」、「家」開戰；有8成台灣人最偏好定食類，也吸引多家日本連鎖品牌爭相展店，由於競爭激烈，各家打起米產地戰不手軟，甚至有業者給吃昂貴的越光米。

米飯與祕傳醬料決勝

藉米飯戰打下一片天的YAYOI彌生軒，以使用電子IPAD點餐為特色，可續碗的「金芽米飯」獲許多民眾讚賞，並不時推出新菜色，近期期間限定新商品「和風蒸野菜定食系列」，以健康蒸煮方式呈現鮮甜原味，售價280元至350元；該牌來台第4年，迅速在台展店14家，新北樹林秀泰店上周甫開幕，兩年內將再增17家店，未來也積極在百貨設點。

日本百年老牌親子丼定食「雞三和」，則從5月進軍微風台北車站，是該牌海外首家分店；訴求使用台灣新鮮生食等級的雞蛋及越光米，再淋上來自日本祕傳醬汁，不用出國也能吃到老店招牌親子丼，價格270元起，29日將於微風信義4樓開設二號店。

新鮮食材當日現做

大戶屋定食來台12年，發現40至60歲的熟齡族客群達5成，其次是30至40歲的粉領族女性，故深入健康、養生的「單店料理」菜單；餐廳不設中央廚房，也不採做好再加熱的模式，全面當天現做；店內最暢銷為「炭烤花魚定食」、「醬煮澎湖青斑定食」等，米飯則有蒸籠五穀飯、山芋泥飯、小魚飯可多樣選擇，滿足熟齡族口味，定食價格約350元上下；業者計畫從目前33家，兩年內拓增至60家規模。

設於內湖City Link的「SACHI FUKU YA」，訴求白米飯也絕不馬虎，採日本古法「釜戶炊煮」，入口米飯粒粒飽滿Q香；招牌是黃金唐揚定食、烤鯖魚定食及八丁味噌炸豬排定食，皆為250元。

(中國時報)

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