宏碁攜手英雄聯盟 搶電競商機

宏碁台灣區總經理林佳璋（左）、Garena英雄聯盟負責人周仕韜出席宏碁電競新品暨結盟發表會。（蘇蔓攝）

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中國時報
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搶攻電競市場，宏碁推出多款符合工作、學習與娛樂需求的電競新品，新增Nitro電競產品線。（蘇蔓攝）

搶攻電競市場，宏碁推出多款符合工作、學習與娛樂需求的電競新品，新增Nitro電競產品線，擴大Predator產品區隔及價格帶，今年正式進軍職業賽領域，與知名線上遊戲代理商Garena結盟。

宏碁產品經理廖國清表示，整體電競市場從2014年21億規模，至今有63億規模，達213％成長，宏碁從2016年前開始加入電競市場，2017年至今已達94％成長，他表示，對市場而言，若以技術規格作為競爭力，只能維持3個月，因此不論是硬體、軟體都要全面提升，他說，「這個市場沒有最強，只有更強！」以宏碁來說，會將重心放在電競、VR、軟體介面，全方位進軍市場。

針對專業級頂級玩家，品牌發表全新電競產品系列Nitro，祭出3到5萬價格帶Nitro 50電競桌機及Nitro 5筆電新機，另有9到14萬元的Predator Helios 500筆電及約7到8萬元價格的Predator Orion 5000桌機，還有電競周邊商品，從12日起至7月15止，購買指定產品，上網登錄即可參加抽獎，詳情可洽宏碁官網。

(中國時報)

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