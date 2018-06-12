2018第39屆旺旺時報文學獎 徵文辦法－文學夢想啟航

2018年06月12日 04:10 中國時報 本報訊

宗旨：

發掘優秀作品，促進文藝交流。

■獎項：

分影視小說組、散文組、新詩組。

1.影視小說組：多元廣納各類型小說，舉凡愛情、動作、推理、奇幻、驚悚、科幻、寓言皆可。小說字數一萬字以內，另附五百字以內故事簡介以及角色說明。首獎1名，獎金新臺幣五十萬元。貳獎1名，獎金新臺幣二十萬元，三獎1名，獎金新臺幣十萬元。以上各獲獎座一座。

2.散文組：字數四千字以內。首獎1名，獎金新臺幣二十萬元；貳獎1名，獎金新臺幣十萬元，三獎1名，獎金新臺幣五萬元。以上各獲獎座一座。

3.新詩組：以愛情為主題，行數三十行以下。首獎1名，獎金新臺幣十萬元；貳獎1名，獎金新臺幣五萬元；三獎1名，獎金新臺幣三萬元。以上各獲獎座一座。

■收件、截稿日期：

1.自今年八月一日起（臺灣時間）開始收件。

2.至今年八月三十一日截止收件（以掛號郵戳為憑；上傳翻爆官網者以臺灣時間當日午夜12:00為準）。

3.參加徵文管道：

a.登入翻爆官網（www.turnnewsapp.com），填寫報名表並上傳參賽稿件。

b.以掛號郵寄或快遞寄「臺北市10855萬華區艋舺大道303號／中國時報人間副刊」收。稿件須在信封上分別註明應徵時報文學獎「影視小說組」、「散文組」、「新詩組」。郵寄作品須以A4紙電腦列印正體（繁體）中文稿一式五份（12級細明體、單面列印，第一頁右上方註明作品字數，新詩請註明行數），以簡體字寫作者請自行轉換成正體中文列印。所有稿件稿末須以單獨一紙附上真實姓名（發表時可用筆名）、戶籍地址、通訊處、email信箱、聯絡電話及簡歷，資料不足者不予受理。

■評審過程：

1.稿件寄到後立刻編號，並分成初審、複審、決審三階段，由本刊聘請知名作家、學者進行評審工作。

2.進入評審稿件，一律密封送請本屆評審委員審閱。

■公布、頒獎日期：

1.今年十一月中旬公布評審結果。

2.頒獎日另擇期公布。

■注意事項：

1.得獎作品均在中國時報人間副刊發表，不另支稿費。

2.除中國時報人間副刊同仁外，凡海內外各地區華人均可參加。得獎者另須提供較詳細之個人資料、照片及得獎感言。

3.參加徵文之作品，必須未曾在全球任何報章雜誌、網路、部落格等發表或公開展示及出版者。

4.嚴禁抄襲，經檢舉屬實者立即取消參賽及得獎資格，並依照相關法律追究。

5.同一作者可以同時參加各組徵文，惟每組以一篇為限。

6.所有參加徵文之作品，概不退件，請自留底稿。

7.所有得獎作品，主辦單位中國時報人間副刊擁有發表權及轉載權，刊載製作結集成冊不另支稿費或版稅，得獎作品視同同意刊登於中時電子報及翻爆官網，在確保創作者權益下，主辦單位得代為洽談作品相關衍生之商品（包括但不限影視、手遊、數位出版等）及版稅事宜。得獎者須配合主辦單位出具同意書。

8.所有得獎獎金均須依中華民國稅法規定，由主辦單位先行代為扣除應繳稅額後給付。

■本辦法如有未盡事宜得予隨時修訂並公布。

(中國時報)