2018年06月13日 04:10 中國時報 孫昌國 、 王嘉源 ／新加坡-台北連線報導 ／新加坡-台北連線報導

川金會時間表(6月12日)

川金會取得歷史性重大突破，美國總統川普和北韓領導人金正恩12日簽署協議並發表聯合聲明，為朝鮮半島無核化及美朝關係正常化跨出一大步。金正恩承諾「朝鮮半島完全無核化」，川普則承諾為北韓提供「安全保障」，另表示會停止美韓聯合軍演，並在不久後聯合中國宣告韓戰結束，川普表示他會在適當時間訪問平壤，也會在白宮迎接金正恩到訪。

川、金上午在聖淘沙島嘉佩樂酒店舉行會談，就北韓完全無核化、保障朝鮮半島和平機制、推進美朝關係正常化、北韓歸還韓戰陣亡美軍遺骸等4個項目達成協議，下午1時42分舉行聯合聲明簽字儀式。

川普表示，「（美朝協議是）非常全面的文件，是令雙方滿意的結果。今天會晤的結果比任何人想像的都要好得多。北韓的無核化進程很快就會啟動」。金正恩則說，「我們放下過去，簽署成為新起點的歷史性協議，世界將會迎來重大改變。」

4項協議啟動北韓無核化

下午4時多，川普舉行國際記者會，稱這次川金會真誠、坦率而富有建設性，金正恩重申對完全非核化的堅定承諾，他將以安全繁榮之功載入史冊。川普還說，「任何人都能挑起戰爭，唯有真正的勇者能實現和平」。

不過，川普強調對朝制裁將在一段時間內保持不變，雖然希望美朝儘快建交，但現在為時尚早。川普另表示，將停止美韓聯合軍演，「軍演非常挑釁且花費極大」。他還強調，希望不久後由當初簽署停戰協定的陸美朝3方宣告韓戰結束。但他同時指出，駐韓美軍問題目前不在討論之列，他希望有一天能將32000名駐南韓美軍撤回。

未來希望撤回駐南韓美軍

根據聯合聲明內容，川普承諾為北韓提供安全保障，金正恩則答應積極落實韓朝4月27日簽署的《板門店宣言》，同時為實現朝鮮半島無核化付諸行動。美朝在時隔10年後，將重啟旨在解決朝核問題的談判，並為化解韓戰以來長達68年的敵對關係邁出重要步伐。

但聯合聲明中，僅確認了完全無核化的目標，並未寫入美方一直堅持的「完全、可驗證、不可逆的無核化」（CVID）原則，也未包含無核化的具體措施及時間表。川普在稍後的記者會上強調，國務卿蓬佩奧會負責落實協議。他並透露，核查北韓去核將由國際和美國專家共同組成。至於補償北韓問題，川普表示，他相信南韓、日本和大陸都會幫忙，美國不會出錢。

川普還強調，金正恩已經承諾關閉飛彈發動機試驗場，未來將投入大量人力驗證無核化。「他一回去就會開始執行」。他認為北韓有漂亮的海灘，可發展觀光旅遊業，暗示如果老是從海岸炮擊，就會浪費發展經濟的機會。

金正恩可能轉往大陸訪問

川普已離開新加坡，轉往關島、夏威夷後返回華盛頓。金正恩則在昨晚搭乘中國國際航空公司客機返國。有傳言指出金正恩將轉往大陸訪問，大陸外交部長對此並未否認，強調「請你密切關注形勢發展，到時候一切都會明朗。如果有重要的高層交往，我們會及時發布消息。」

(中國時報)