美更有能力穩住台海情勢

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

川金會落幕，韓半島緊張情勢紓緩，我方人士認為，美國將更有能力處理因大陸崛起所造成的區域緊張。昨日適逢美國在台協會(AIT)內湖新館舉辦落成典禮，AIT主席莫健強調，他有信心，將台美夥伴關係推升至新的高度，迎接未來的挑戰。

助卿羅伊斯訪台 一時之選

全球聚焦新加坡川金會的同時，AIT在台北舉辦新館落成，由於AIT造價2.55億美元，堪稱美國在亞洲最美最貴使館，象徵台美關係進入新頁。歷任主席如薄瑞光、卜睿哲、前處長楊甦棣、司徒文均受邀出席。我政府亦高規格前往祝賀，包括總統蔡英文、前總統馬英九、行政院長賴清德、台北市長柯文哲、新北市長朱立倫、外交部長吳釗燮等官員，氣氛熱絡。

川普政府這次派出國務院主管教育文化業務的助卿羅伊斯（Marie Royce）來台，AIT台北處長梅健華強調，華府派來官員都是非常合適人選，羅伊斯是非常恰當的「一時人選；莫健強調，區域內剛好有很多事情進行中，而羅伊斯是台灣的好友，是美台關係強力擁護者。

羅伊斯致詞時表示，美台雖然隔著太平洋，但共享信念、價值和信任，已塑造堅實的合作基礎。蔡英文在台上不時與羅伊斯交換意見，她在致詞時也表示，當AIT啟用這棟建築之際，也再次堅定彼此在實踐台美共同目標的信念。

路透日前稱，美國打算派軍艦通過台灣海峽。對此，莫健重申，美國持續遵循以「美中三公報」與《台灣關係法》為基礎的「一中政策」，「一中政策」長期以來對台海和平穩定做出很大貢獻。

台美夥伴關係 推至新高度

AIT對昨日活動流程安排得活潑有趣。先是引導媒體參訪新館內藝術收藏，其中一幅鎮館之寶，由書法大師傅申為新館揮毫所作，引自《荀子》經典，「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海。」意喻台美多年來建立的紮實關係。

梅建華並特別介紹從美國運載來台的大型美國國徽，這是前所未有。昨日並安排與會賓客埋置「時空膠囊」的活動，蔡英文放入與梅健華在AIT新館合影及《看見台灣》一書、馬英九準備書法作品，梅健華則是AIT同仁合影照片。

(中國時報)