缺時間表 協議淪願望清單

美國總統川普與北韓領導人金正恩昨舉行聯合聲明簽字儀式，由美國國務卿蓬佩奧（右二）與金正恩胞妹金與正（左二）代表雙方進行換文，小圖為文件上的簽名。（法新社／海峽時報提供、法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普與北韓領袖金正恩成功將「川金會」塑造成有如當年尼克森訪陸一般的重大歷史事件。但專家指出，這場峰會未能讓北韓立下廢除核武的具體誓言。川金簽署的協議，看來僅僅是重申北韓過去曾經答應，但是做不到的承諾。

興戰易 和平難

寫歷史新頁 川普贏了面子

經過美朝雙方精心編排，「川金會」過程中從川普與金正恩握手言歡到同桌簽署文件，創造許多歷史經典畫面。會後川普隨即宣布成果豐碩，雙方達成讓朝鮮半島「走向完全無核化」協議。

然而，這場當著全球媒體面前上演的和平大戲已經落幕。在下一輪談判中，北韓必須將口頭承諾落實為實際減核措施，才能視為「川金會」為全世界或美國爭取到的長遠利益。

儘管川普在上周末G7峰會，與美國最親密的幾個盟友針鋒相對，外界對此觀感不佳，但川普的支持者可能認為，川普面對美國的長期敵人，打了一場漂亮的外交勝仗。與北韓協議將被川普當作政績，向人民證明自己一心保衛國家，捍衛「美國優先」核心價值。共和黨人亦會以「川金會」圓滿結束作為選舉籌碼，爭取在11月期中選舉保留國會多數優勢。

即便川普信誓旦旦表示，北韓無核化進程「很快就會開始」，許多專家依然懷疑金正恩是否會如實辦理。

華府智庫「美國保衛民主基金會」資深研究員魯傑羅指出，「不幸的是，我們不知道金正恩是否做了去核的戰略決定。未來談判能否導向無核化最終目標也不明朗」。魯傑羅說，「（川金協議）看似是重提逾10年前去核談判說過的話，這非重大進展。」

北韓提舊承諾 非重大進展

曾與北韓協商的前美國國務院亞太副助卿李維亞（Evans Revere）也表示，「這份文件幾乎沒有實質內容，甚至沒有新意。這是一份羅列理想目標的清單。這對北韓是一場勝利，（我們）看起來毫無收穫。」

去年川普與金正恩隔空唇槍舌劍致戰爭恐慌升高。如今在媒體前兩人有說有笑，在營造正面氣氛這點，應給川普肯定。

僅以兩人簽署一份「願望清單」作為結尾，沒有提供行動時間表的川金會，其成果是否足以提升川普的國際形象和國內長期支持，仍要打上問號。

(中國時報)

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