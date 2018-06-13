川普指持續制裁 直到朝完全去核

2018年06月13日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川金會，雙方除發表聯合聲明，會後川普在記者會透露更多談判細節。川普形容，川金會成果豐碩，金正恩「很有才幹」，將邀請金正恩訪問白宮，目前美國優先要務仍是確保北韓棄核。

長達65分鐘的記者會上，川普感謝東道主新加坡總理李顯龍的招待、南韓總統文在寅的推動、還有日本首相安倍晉三以及大陸國家主席習近平的鼎力協助，「最要感謝的就是金正恩，我們達成美國總統和北韓領導人的首次會面，證明真正的改變是可能的。」

川普宣布，未來將終止「帶有挑釁意味的戰爭遊戲」（指美韓聯合軍演），且他「希望把駐守在南韓的美軍撤走」，這樣可以省下大筆經費，但目前時機未到。金正恩同意接受去核化「驗證」，並拆除1個「主要的飛彈發動機試驗場」。此外，北韓無核化進程需要「很長的時間」，但只要確認核武不再是問題，就可撤銷制裁，在此之前，制裁行動仍將持續進行。未來，川普也將訪問平壤，並邀請金正恩在「適當時機」訪問華府。

川普強調，「任何人都能挑起戰爭，但唯有真正的勇者能實現和平」。他也充滿信心地表示，金正恩回到平壤一下飛機，就會立即展開去核化行動，以此換取北韓的經濟繁榮和美國對其安全的保證。接下來，國務卿蓬佩奧將帶領美國團隊繼續努力，直到北韓完全放棄核武。

川普還表示，美國正對北韓經濟制裁，因此不會承擔北韓實行無核化費用，建議南韓和日本可為北韓提供經濟援助。

現場有記者提問，峰會簽署的文件似乎沒提到美方原先堅持的「完全、可驗證、不可逆的無核化」（CVID），川普回應，共同聲明中提到的「北韓致力於無核化」就是這個意思，美國也會和國際組織監督北韓去核。至於美國要如何確認金正恩落實聲明內容，川普指出，金正恩比他更積極地促成這場會談，本次討論的方向也相當全面，「兩國過去的關係並不好，現在不一樣了」，北韓的對外關係從未如此活躍，因此他相信金正恩確實願意改變，也會實現承諾。

(中國時報)