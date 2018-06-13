美停止軍演 南韓慌了

2018年06月13日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

川普12日在川金會後記者會上表示將停止美韓聯合軍演，這一爆炸性言論令韓軍繃緊神經，南韓國防部頓時不知所措。

韓聯社報導，美韓聯合軍演是根據美國對南韓的協防承諾，為提升對朝遏制力而實施的防禦性演習。聯合軍演和駐韓美軍被認為是美韓同盟的基幹，川普的發言難免引發軒然大波。

目前，美韓每年進行代號為「關鍵決斷」、「鷂鷹」和「乙支自由衛士」的三大聯合演習。此外，美韓兩國海陸空三軍和海軍陸戰隊也定期進行軍事訓練。川普指的是停止所有聯合演習，還是只針對投入戰略武器的部分演習還不得而知，但美國元首做出這種表態，其影響力可想而知。

本月2日，美韓防長在新加坡香格里拉對話會期間，決定為了給川金會創造良好條件，低調進行美韓軍演。這是否源於川普授意令人猜疑，有觀察認為，將於8月舉行的乙支自由衛士演習就會縮小進行。川普提到的演習開銷，南韓承擔的費用逐年增加，可能達數百億韓元。

對於川普發言，南韓國防部顯得不知所措。該部表示，需要了解這番話用意何在。有關人士稱，截至目前，美韓未就停止聯合軍演進行過任何磋商，將透過軍事和外交管道確認川普的意圖。

另外，川普有關駐韓美軍的發言也令南韓國防部繃緊神經，川普希望讓他們回國，但不是現在。軍事專家認為，隨著美國與朝鮮的無核化談判引向深入，為了保障北韓體制安全，美國可能研究裁減駐韓美軍或是撤離半島。

(中國時報)