川金會 世界以為在看科幻片

2018年06月13日 04:10 中國時報 孫昌國特派記者在現場

據報導，金正恩身高約170公分，比川普矮約20公分。但12日川金兩人站在一起時，看起來卻差不多高。金正恩是否刻意穿增高鞋或在鞋裡裝鞋墊引人好奇。圖為川金會上金正恩步行時其鞋子的鏡頭。（美聯社）

孫昌國

「全世界都會以為在看科幻片！」金正恩這樣形容川金會。全球矚目的612新加坡川金峰會，就在醒目的12面美國和北韓國旗前展開，巧合的是他們倆的世紀之握也是12秒！川普在會談後讚揚金正恩很有才能，很愛自己的國家！「已經和他發展出特別的關係、我相信他」。金正恩則表示，世界會看到改變，他要感謝川普總統讓這次會談成真！

Ｌ型迴廊 曲折碰面

這場歷史性會面，從兩人相向而行開始！身著深色西裝戴著美國國旗胸章的川普，和身穿人民裝戴著眼鏡的金正恩，兩人一個從右邊，一個從左邊同時向對方走去。但在直接碰面前，兩人還要經過一個Ｌ型的迴廊。這也顯示了雙方最終得以見面的曲折。

金正恩首先伸出手來，面帶微笑的向川普握手，並始終看著川普。川普接著也伸出了手，雙方在沒有翻譯在旁的情況下，握手時間剛好又是12秒。金正恩向川普微笑，並且以英文表示，很高興見到你。川普則以左手輕拍金正恩，以肢體動作表達善意。

川普親拍「小火箭人」

川普曾經說，在見面的一分鐘就可以知道是否行得通，否則馬上走人。金正恩顯然將這句話牢記在心。雙方在前往一對一會談場地前，還短暫停留。川普再度親拍他口中的「小火箭人」，示意他走對的方向。金正恩則刻意禮讓川普，等他先走入會談場地，川普這時再度示意禮讓金正恩先行。

兩人單獨會談的場合，曾被北韓辱稱「老番顛」的川普馬上就表示，「我覺得太棒了，我們會有一個好的會談並會有極大的成功了。我很榮幸（和你見面），毫無疑問，我們會發展出好的關係」。

來到這裡 並不容易

金正恩則不斷點頭並向川普微笑，「表示來到這裡並不容易，過去的偏見和行為是我們前行的障礙，但我們已經克服了障礙，今天終於在這裏會面了」。金正恩說完後，川普向他比了一個大拇指。

在參加了大範圍會談後，雙方在午餐前，還共同在會談舉行的場地嘉佩樂飯店的花園散步。川普這時除了和在現場的金打招呼外，甚至帶著金正恩走向他的總統專屬座車，被稱為「野獸」的防彈汽車前，幕僚還為他們開門，讓人驚異他們倆會不會乘坐川普總統座車在聖淘沙兜風。

川金會前2人早通過話

兩人在接近半天的面對面接觸，到了互換簽署文件時，雙方顯已發展出友誼，肢體動作都非常放鬆，離開會場時，川普先拍了金正恩的背部，走著走著金正恩也輕觸川普的背部，這是熟悉的朋友間才會做出的動作。

當然，原本勢同水火的兩位領導人最後能惺惺相惜，並不是一天就能達成的。川普稍後向媒體證實，他早就和金正恩通過電話。而昨天兩人能獲得政治突破，是過去一段時間雙方幕僚日以繼夜的努力，並且在碰面前一天，還由美駐菲律賓大使金成和北韓外長崔善姬做最後的協調才得以完成。

(中國時報)