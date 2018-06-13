金小胖蛻變完勝 外交新A咖

2018年06月13日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

近1年來北韓領導人金正恩可謂國際新聞的當紅男主角。繼南北韓破冰的金文會、大搞神祕的陸朝習金會、波折不斷的美朝川金會之後，接下來預期還有朝俄的金普會、甚至朝日的金安會。北韓似乎打開了外交大門，各種峰會紛至沓來，讓金小胖應接不暇，猶如人氣紅不讓的政治明星，英國媒體BBC甚至封他是「外交界的新A咖」（New Kid on the Diplomatic Block）。外界對此的解讀是，北韓門戶已半開，每增加一個新關係，就多一個與美談判的籌碼，讓美國難再對北韓施壓。

金正恩搭機遠赴新加坡參加川金會，在新加坡掀起一陣旋風，所到之處都有人高喊替他加油打氣，人氣之高，不輸當紅的明星，就連他的分身，也大沾他的光，一再被要求合照。金正恩走出孤立，以微笑魅力征服了新加坡，成功讓自己與美國現任總統平起平坐。

北韓問題專家、美聯社平壤分社前社長李伊說，2010年金正恩在國際政壇初露面時，還只是個長著一張娃娃臉的金氏王朝接班人，外界對其甚為陌生。而今經過7年蛻變，實力不可同日而語，在核武為後盾下，完成與美國談判甚至可能建交的大業。

其實，北韓走出孤立，每建立一個新關係，就有助於它降低制裁的衝擊。根據BBC報導，至去年為止，核武還是北韓的負債，是北韓遭國際制裁的元凶，而今金正恩卻「轉危為安」，利用核武為籌碼大打外交牌，但他最終棋局是什麼？繼川金會後，又有什麼盤算？

「北緯38度」（38 North）網站共同創辦人維特（Joel Wit）說，金正恩的魅力攻勢看似凌厲，但外交出擊不是因為被制裁壓得受不了，而是因為北韓內部對經濟現代化的強烈渴望，加上有了核武作後盾，握有談判籌碼，搭配文在寅與川普等人的「催生」，一齣大戲水到渠成順利開演。

接下來俄國總統普丁、敘利亞總統阿塞德、日本首相安倍晉三等都爭取和金正恩會晤，金正恩的外交秀才只是開端，但確實演得精彩，將自己從國際棄兒華麗轉身變成了外交寵兒。

(中國時報)