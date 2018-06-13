收斂狂人本性 川普精彩達陣

2018年06月13日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

川金會落幕，儘管川普被認為對金正恩讓步，但不可否認，川普成功在這場外交大戲得分。這位非典型總統締造歷任美國領袖無法突破的目標。為了這場政治大秀，川普收斂狂人本性，若金正恩願意配合，川普對韓半島無核化的貢獻，的確無人能及。

相較他與G6盟友鬧翻卻和金正恩相處融洽，跌破世人眼鏡，認識川普的人都知道，他在一對一的場合常興奮過度。但在川金會這個超級舞台，他聽從建言，與金正恩握手、合影時，都沒流露忘形之色。

但川普還是川普，他深諳製造話題，擅長適度展露秀味。金正恩對媒體發表完談話，川普伸出大拇指比讚。兩人共進午餐前，川普告訴記者他和對方建立「很棒的關係」，其實他們才相處幾小時。

對川普而言，與金正恩單獨相聚做秀遠勝實質，他不忘展現長輩的慈愛，兩人打照面後，他主動伸手和對方相握，握完手又拍拍小金的手臂，極力讓這場表演盡善盡美。

12日一整天，川普談話誠懇得體又不失幽默，他說誠摯相信金真心推動無核化，即使賭上自己，「6個月內我可能在各位面前說，『嘿，我錯了』。」

在被問到萬一北韓未守承諾，會有何軍事後果時，川普不脫感性，「談這個太難受，我不想發出威脅，他們懂這點，你可以想像會發生什麼事。首爾有2800萬人，他們就在邊界附近。紐約有800萬人，這種事發生可能會失去2000萬到3000萬條人命，做這種事太駭人了。」

無核化是否就是峰會的最終解答，短期內無法定奪，但川普對美國死敵冒險伸出橄欖枝的戲劇性舉動，把他不按牌理出牌、順直覺走的本性表露無疑。也許金正恩是峰會大贏家，但對川普來說，「人們會銘記在心，他們會非常開心。」

(中國時報)