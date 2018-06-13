新聞透視－美朝韓陸都按讚 星國成最大贏家

2018年06月13日 04:10 中國時報 孫昌國

能讓所有的人感謝並不容易，但新加坡做到了！新加坡憑藉高超的溝通技巧，再度成功扮演了繼馬習會後擔任東道主的角色。川金會吸引超過3000名（有一說是5000名）來自世界各地的新聞記者，新加坡在不到2個星期的時間內，將川金兩人維安、峰會地點、國際新聞中心籌備得有條不紊，這樣的效率和被各方信任的形象已經深入人心。

美國總統川普非常直率，大家對加拿大總理遭白宮官員炮轟下地獄都還記憶猶新。但川普對新加坡卻毫不保留讚譽有加。不但當面向李顯龍致謝，還好幾次公開感謝新加坡人民，在昨天的記者會上，他主動表示感受到了新加坡的好客和友誼，他期待11月再到新加坡進行國事訪問。

北韓領導人金正恩也對新加坡印象深刻。由於新加坡細緻的安排，他成功的完成了父祖們都未盡的偉業：和美國總統平等會談並達成歷史性協議。這絕對是金正恩上台後達到的一次政治高峰。金正恩前晚在新加坡外長陪同下俯瞰獅城夜景，看後一直表示新加坡名不虛傳，乾淨又美麗，每個建築都有特色，「今後要在各個領域多向新加坡學習」。這簡直就是鄧小平推行改革開放之初訪問新加坡後對李光耀談話的翻版。

南韓總統文在寅和待在新加坡逾1萬的南韓人，當然對新加坡促進朝鮮半島和平，更心懷感激。可以預料，未來兩韓對於新加坡都會有特殊情感。這必然為新加坡政府及其人民開啟了更大的經濟，文化，政治合作的交流空間和機會。

錢買不了人心，但2000萬新幣的花費不但贏得了美國、兩韓甚至大陸的讚譽。川金會誰輸誰贏尚無定論，但新加坡已然是個贏家！新加坡總理李顯龍應該感到自豪和開心。

(中國時報)