新聞透視－經濟轉骨 北韓離不開大陸

美朝破冰，但大陸對北韓仍有巨大影響力。圖為大陸國家主席習近平（右）日前與北韓領導人金正恩在大連會面。（新華社）

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中國時報

「川金會」取得重大成果之餘，也讓北京對朝鮮半島影響力弱化的猜想再受討論。美朝關係突破或許能解決北韓領導人金正恩政治層面的疑慮，但要在經濟上脫胎換骨，北韓少不了北京老大哥的支持，畢竟大陸漸進式的經濟開放模式，從政經結構上，都更符合北韓需求。

美國總統川普與金正恩在新加坡舉行歷史性會晤，讓美朝關係出現重大突破。金正恩對「新歡」川普好感度提升，遠在北京的「舊愛」、大陸國家主席習近平的角色似有點尷尬，也讓大陸影響力式微的說法，成為「川金會」之後的熱門話題。

若無北京背書不夠力

其實，大陸影響力弱化的論點，從美朝宣布要舉行「川金會」後，就不曾間斷。但相關說法都過於放大「川金會」的政治成果，而忽略了朝鮮半島和平取決於北韓的成功轉型。而北韓能否成功轉型，則取決於政治、經濟兩大主軸。

從川普與金正恩共同簽署文件來看，4項聲明主要圍繞今後美朝兩國政治定位及北韓去核問題。無庸置疑，川金會一定程度上解決了金正恩在政治層面上的疑慮，換取美方確保金氏政權存續；然而這樣的政治紅利能否外溢到經濟，化為經濟利多，答案恐怕是否定的。

北韓轉型之路若要走得平穩，光靠政治外交的突破很難長久維持，最終還須經濟發展作為後盾。而即便美國願意給予經濟援助，但基於現實考量，大陸的經濟發展模式，應是金正恩更好的參照範本。

陸漸進模式適合北韓

畢竟經濟發展對北韓而言更像是「雙面刃」，寬鬆分寸的拿捏有其難度，一旦放過頭，可能反噬金正恩的政治威信。因此，走過改革開放30多年的「中國模式」，無疑更適合北韓需求。也就是說，金正恩或許在政治上選擇擁抱華盛頓，但經濟發展上，卻需要北京老大哥力挺。

無論是地緣政治或經濟改革，北韓都離不開大陸的支持。而美朝任何政治互動，若無北京背書，恐怕也不實際，這從川普希望邀大陸加入簽署和平協議就可看出。在國家利益務實考量下，「舊愛」或許還是最美。

(中國時報)

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