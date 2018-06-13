半島和緩 王毅：陸發揮重要作用

大陸國務委員兼外交部長王毅。（中新社）

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中國時報
／北京報導

美總統川普和北韓領導人金正恩會晤，大陸國務委員兼外交部長王毅12日表示，美國和北韓相互對立甚至是敵對了半個多世紀，今天兩國領導人能坐在一起進行平等對話，本身就是在創造新歷史，陸方表示歡迎和支持，也會在朝鮮半島議題繼續發揮重要作用。

王毅昨在北京會見赴大陸訪問的東協祕書長林玉輝。針對在新加坡舉行的美朝領導人會晤，王毅表示，美朝領導人能舉行平等對話，正是陸方一直期盼和努力的目標。

王毅表示，大陸希望兩國最高領導人能夠排除干擾，建立互信，克服困難，就推進並實現半島的無核化以及推進並建立半島的和平機制，能夠達成基本的共識，並邁出重要的步伐。

他指出，半島核問題的核心是安全問題，安全問題的困境最重要的是由美國和北韓坐下來，透過平等對話找到解決問題的辦法。為了促進並實現這個進程，近20多年來，大陸一直在努力。

王毅表示，解決這個問題當然要實現無核化，且是全面無核化，同時也要建立起半島的和平機制，解決北韓方面合理的安全關切。「我想任何人都不會懷疑大陸在其中發揮的獨特和重要的作用，這個作用還會繼續下去。」

中國國際問題研究所研究員郭憲綱表示，美朝對會談結果都很滿意，川普取得前任美國總統都沒能達到的成果，可重振在國內聲望；金正恩得到美國保證其安全，精力可轉移到發展民生經濟。但最高興的應屬南韓總統文在寅，因南韓最希望半島和平。

未來大陸是否更有足夠的理由要求美、韓撤除薩德系統？郭憲綱表示，這件事在短時間內還無法實現，因為無核化是一個過程，分成數個階段，有路線圖。至少目前美國仍在南韓駐軍，以確保無核化進程取得最終結果，薩德系統暫時仍會部署在南韓。

(中國時報)

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