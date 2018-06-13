2018年06月13日 04:10 中國時報 李文輝╱綜合報導

川金會順利落幕，港媒以大篇幅推崇北韓深具經濟潛力，將會吸引大國投資。然而，過來人也以外資「噩夢」、「墳場」形容投資北韓有去無回。

香港《大公報》日前報導，據南韓早前提出的「朝鮮半島經濟發展圖」，打造半島三大經濟帶，將半島工業腹地連結在一起，然後通過經濟帶、鐵路網路連接大陸和俄羅斯，加上金銀石油稀土自然資源豐富，「『川』『金』帶『寅』」（穿金戴銀），專家預計北韓有5年內趕上東南亞平均經濟水準的潛力。

報導說，北韓已招商引資推動5大中央級大規模經濟特區、20多個中小規模經濟特區。金正恩強調，今後北韓會聚焦經濟發展，發展13個經濟開發區。一旦開放，無論陸俄美、甚至日本，都會有興趣。

不過，北韓外資紀錄欠佳，1970年代向瑞典購買1000輛富豪（Volvo）汽車，仍然未付款。

大陸某礦業公司宣稱投資4年噩夢一場。埃及電信巨擘經商北韓無法匯回獲利等。

不過，依然有人看好北韓，投資名人羅傑斯認為，北韓就像1980年代大陸，未來20年處處是商機，基礎建設開發需求大，勞工紀律嚴明，鄰近南韓和陸俄等龐大市場。擋路的大石頭不是金正恩，而是川普的不可預測性，金正恩在瑞士長大，知道外面世界與北韓截然不同，要讓老百姓過好日子。

行政院前院長張善政也認為，從經濟面看，北韓一旦跟南韓解除冰凍，會產生太多經濟商機，南韓絕對是第一受益者。南韓近年其實在經濟上已超越台灣，如果因解凍而開放，台灣將被南韓甩更遠。

(中國時報)