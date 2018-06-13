川金會順風車 台商錢進東北

朝鮮半島局勢緩解，大陸東北和陸朝邊境可望迎來經濟新的飛躍。右圖為遊客穿著朝鮮民族服裝在鴨綠江邊拍照。（中新社）

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中國時報
／北京報導

北韓最高領導人金正恩承諾「朝鮮半島完全無核化」，意味著北韓這顆不定時炸彈解除，可把國家精力從軍武研發轉向民生經濟。在大陸東北投資的台商聞訊後樂觀表示，東北的冰雪旅遊、邊境旅遊資源豐富，值得進一步深入觀察。

遼寧鞍山台商協會副會長曾義生看好邊境旅遊商機，計畫前進陸朝邊境城市丹東，投資休閒山莊和度假酒店。「隨著大陸經濟崛起，消費者對休閒度假、醫療養老需求增加，丹東和新義州隔著鴨綠江相望，旅遊市場不只輻射北韓，甚至可到俄羅斯，旅遊產業前景可期。」

隨著朝鮮半島核議題降溫，北韓重心轉向民生經濟建設，曾義生表示，準備組織台商到東北重要城市參訪，搭上「川金會」順風車，尋求適合的投資標的。

曾義生在遼寧錦州投資經營度假山莊，看好大陸現在流行的「候鳥式」養老，「東北人冬天到海南避冬，南方人冬天到北方看雪，可操作雙向市場。」加上大陸政府現正積極振興東北，開發冰雪旅遊資源，對旅遊業呈現政策利多。

北京首鋼基金創業公社港澳台事務部總經理鄭博宇說，東北的核顧慮降低，有利當地經濟轉型，以後可望不再是「投資不過山海關」，創業公社今年4月剛在長春設分公司，已是東北的第2個據點；加上31條惠台措施，鼓勵台青到東北、西部等地區發展，新農業也是東北振興的切入點，未來發展潛力很大。

鄭博宇樂觀認為，如果北韓無核化可以落實，可讓東北的投資風險降低，因此現在是很好的進場時機。

(中國時報)

川金帶寅 兩韓利多

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