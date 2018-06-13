邊界貿易翻紅 丹東炒房拚經濟

2018年06月13日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

川金會12日在新加坡舉行，外媒報導，一度因去年聯合國制裁北韓，與北韓貿易最大口岸之一的遼寧省丹東市遭池魚之殃。如今，這座與北韓新義州隔鴨綠江相望的邊界城市將鹹魚翻生，迎來新時代，當地居民無不希望峰會帶來和平，並促進邊界貿易。

德國《世界報》報導，陸朝邊界鴨綠江出海口，自成戰略樞紐，是兩國之間最大貿易中心；大陸一邊是250萬人口的丹東，北韓一邊是34萬人口的新義州。川金會前夕，丹東都希望迎來嶄新時代。因談判遠不只關係到朝鮮半島無核化。新加坡的大地緣政治決策，也是丹東的歷史性機遇，對在地經濟很重要。

報導指出，近幾個月來，大陸各地投機商湧進丹東炒房，商品房價平均上漲50％。房產經理譚悅（譯音）說：「買家揣測北韓會進一步開放。」

大陸沿海一名富商剛用約26萬歐元（約新台幣884萬元）買下邊界島上豪宅群其中一套公寓，樓內可遠眺對岸北韓，一半以上已售罄。

投資者坦言，希望落實再蓋一座跨越鴨綠江連接丹東和新義州的新橋計畫，這座大橋，有四車道，預計每天能通過2萬輛車，並連接北韓公路網。

遠從安徽來投資的楊曉春（譯音），花71萬元人民幣（約新台幣327萬）買下丹東「新加坡城」一單位107平方公尺（約32坪）公寓，也期望新橋通車。他預料川金會達成一致，公寓會漲價。

(中國時報)