新聞透視－AIT近國防部 台美軍事更密切

2018年06月13日 04:10 中國時報 呂昭隆

AIT新址與國防部等相關位置圖

美國在台協會（AIT）台北新館昨天在內湖落成，它與大直國防部，只有數街之隔；AIT新館啟用，正趕上台美關係新局面。從大直走到內湖，很近，可以預見，台美國安和軍事關係也會益形密切。

大直內湖區域 軍機重地

在國防部與AIT新館先後遷到大直與內湖後，這塊區域已成軍機重地，加上位於陽明山的國安局、芝山岩的軍情局，以及國防部衡山指揮所，這些重要軍事與情報單位都相距不遠，似乎也透露台美合作重心已轉至國安、軍事和情報。

AIT新館蓋得十分雄偉堅固，完全是國務院海外建築業務局監造，據推測，內部一定有監控大陸戰略情報與軍事動態的設施。

台美於1979年斷交後，雙方關係轉入文化與經貿為主，美方盡量淡化政治性，國務院對台灣向來沒有好臉色。但台灣傍著福建沿海，具有戰略地位，美國安部門與五角大廈官員對台灣較為友好，但往來保持低調。一位軍方官員也說，以近20年的美軍太平洋司令（現改為印太司令）為例，只有1位司令對台灣較不友善，其他歷任司令幾乎都很挺國軍，對我相當友好。

準軍事同盟 合作更直接

再以台美軍售言，美國正幫我進行F-16的性能提升，也同意讓廠商協助我潛艦國造，這些都是要合作很多年的大案；今年5月美台國防工業座談在高雄舉行，美方軍火工業龍頭都派代表捧場，在在說明軍售是台美關係的核心利益。

在美國的印太戰略架構下，台美已近乎準軍事同盟關係，美國陸續通過《台灣旅行法》和《國防授權法》等立法，就是為了印太戰略在布局。台美檯面下進行的情報、國防合作，會較以往直接。

軍方官員透露，美軍派航母通過台灣海峽的想法，並非由下而上。換言之，這是上層官員的構想。就我軍方言，早在外媒報導前，內部官員即有聽聞，但這只是想法，尚未形成政策。

但是，軍方內部也認為，儘管台美軍事關係互動密切，但有些事，美方在政治考量下，還是不會同意。例如，我想參加環太平洋軍事演習（RIMPAC），由於參加這個演習的國家太多，有些國家非常在意大陸的態度，在整體國際情勢考量下，美方尚不會邀請我方參加。

(中國時報)