新聞幕後－2顆未爆彈 恐引發台海危機

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳柏廷

AIT內湖新館落成，美助卿羅伊斯來台觀禮，看似給足蔡政府面子，其實美方仍不願真正得罪北京。而在朝鮮半島局勢和緩後，台海也將成為陸美正面交鋒主戰場。小英8月出訪巴拉圭並過境美國，加上美軍艦未來可能穿越台海，2顆未爆彈都可能讓台海危機再現。

美國主管教育與文化事務的助卿羅伊斯、AIT主席莫健都出席新館落成典禮，但從美方僅派羅伊斯此一層級官員來台，也凸顯華盛頓現階段還不願在台灣問題上與北京撕破臉。

美國總統川普上任後，與大陸在朝核、貿易等問題上屢屢交鋒，「台灣牌」成為華盛頓制衡北京的利器之一，這也使得近期的台海局勢波濤洶湧；而在「川金會」成功召開，美朝關係迎來歷史破冰後，未來美陸恐對台灣問題正面攤牌，台海局勢只怕更加凶險。

從當前局勢看，下一階段，台海還有2顆未爆彈。一是蔡英文8月出訪巴拉圭並過境美國，其次是美軍艦未來可能穿越台海。

蔡英文出訪友邦巴拉圭原是稀鬆平常的安排，美方是否會讓蔡英文過境，以及過境期間會與美方什麼層級官員會面，就是問題的關鍵。此前美國務卿蓬佩奧接受媒體訪問時，僅重申對台政策沒有改變。

川普簽署《台灣旅行法》後，不斷有美國議員建議，川普應派高官赴台，就連此次AIT新館落成，美方也不少聲音認為應派高級別官員來台。如果小英出訪巴拉圭，華盛頓不僅同意讓她過境，甚至安排高於過去中華民國總統過境的接待規格和會面層級，勢必引來北京極大反彈。

另一方面，路透曾引述美方人士說法稱，為遏止大陸試圖改變區域現狀的作法，美軍考慮派軍艦穿越台海，殺殺解放軍銳氣，消息一出引發北京方面不滿，更有大陸官媒直嗆，美軍艦最好離台海遠一點，並提醒台灣當局小心引火上身。

(中國時報)