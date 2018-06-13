學者：美方善意難拒 我應謹慎以對

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國在台協會（AIT）內湖新館昨落成，淡大國際事務與戰略研究所長李大中表示，美陸競爭合作關係錯綜複雜，很明顯川普對大陸既希望爭取合作，也對大陸施壓，川普團隊運用台灣牌，跟大陸交手成分越來越高。台美關係正面發展，同時也得謹慎川普搖擺的幅度很大，當然台灣也很難拒絕美國所釋放的友善。

台灣智庫諮詢委員董立文則表示，由美方出資蓋新館，美方正式表態這是台美關係堅實穩固的象徵，非常正面。過去兩年川普政府對台美政治、軍事、經濟、社會及文化關係均有改善，且川普政府動作很快，快到出乎北京跟台北的意料之外。據他所知，下半年台美之間還有很多活動，包括新館後續慶祝活動、玉山論壇等。

董立文說，「台美關係的突破最有感覺是北京」，不論是中共官方或官媒發言講得蠻重的，但這些都無事於補，台灣總要有路可走，不可能坐在這裡等死。解鈴還須繫鈴人，過去北京把對民進黨政府的門都關上，而華府對民進黨政府的門都打開，「台灣總要有路可走」，這是客觀造成的，蔡總統並沒有親美一面倒，她期盼與北京能夠相互溝通，至今尚未放棄。

李大中強調，美國派員參加新館落成的層級雖不如預期，但美助卿羅伊斯來台，以其身分特殊，她的夫婿是美眾議院外委會主席，及本身是國務院官員已是突破，況且這只是剛開始，未來還有很多可能性，包括美國軍方與台灣的互動層級是否增強，在外交方面，《台旅法》通過後，蔡總統出訪過境待遇能否比先前提高等，這些都是觀察重點。

(中國時報)