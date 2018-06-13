陸外交部關切 向美提嚴正交涉

2018年06月13日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

美國國務助卿羅伊斯昨日出席美國在台協會（AIT）台北辦事處新址落成，大陸外交部發言人耿爽表示，「對有關報導表示嚴重關切，並已向美方提出嚴正交涉」。大陸鷹派媒體《環球時報》12日社評警告，面對台灣愈來愈親美，大陸必須不斷加大對台當局的懲戒，讓那些人知道，美國成為不了他們的「救星」。

耿爽12日在大陸外交部記者會表示，美方以任何藉口派官員赴台活動，都嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，干涉大陸內政，給陸美關係造成消極影響。大陸敦促美方恪守在台灣問題上向陸方所做承諾，糾正錯誤做法，以免損害陸美關係和台海和平穩定。

《環球時報》社評質疑，《台旅法》已通過，又有一年比一年激進的《國防授權法》，美國高級官員這次沒來AIT新館落成儀式，下次正式啟用時會不會來？這些都已成為美台對大陸開展博弈的籌碼。

社評表示，北京當然要阻止華盛頓在台灣問題上切香腸式地往前拱，面對陸美在台灣問題上很可能升級的摩擦，大陸要拋棄任何僥倖心理，提早制定相應的預案，爭取主動權。

社評稱，大陸堅決不能被美方牽住牛鼻子，形成不斷接招、疲於應付的局面。「你打你的，我打我的」應是陸方對付美方挑釁的基本策略。大陸也要造出很多讓美台難受的牌，而且要敢於打出來。

(中國時報)