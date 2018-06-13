陸外交部關切 向美提嚴正交涉

友善列印
中國時報
／北京報導

美國國務助卿羅伊斯昨日出席美國在台協會（AIT）台北辦事處新址落成，大陸外交部發言人耿爽表示，「對有關報導表示嚴重關切，並已向美方提出嚴正交涉」。大陸鷹派媒體《環球時報》12日社評警告，面對台灣愈來愈親美，大陸必須不斷加大對台當局的懲戒，讓那些人知道，美國成為不了他們的「救星」。

耿爽12日在大陸外交部記者會表示，美方以任何藉口派官員赴台活動，都嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，干涉大陸內政，給陸美關係造成消極影響。大陸敦促美方恪守在台灣問題上向陸方所做承諾，糾正錯誤做法，以免損害陸美關係和台海和平穩定。

《環球時報》社評質疑，《台旅法》已通過，又有一年比一年激進的《國防授權法》，美國高級官員這次沒來AIT新館落成儀式，下次正式啟用時會不會來？這些都已成為美台對大陸開展博弈的籌碼。

社評表示，北京當然要阻止華盛頓在台灣問題上切香腸式地往前拱，面對陸美在台灣問題上很可能升級的摩擦，大陸要拋棄任何僥倖心理，提早制定相應的預案，爭取主動權。

社評稱，大陸堅決不能被美方牽住牛鼻子，形成不斷接招、疲於應付的局面。「你打你的，我打我的」應是陸方對付美方挑釁的基本策略。大陸也要造出很多讓美台難受的牌，而且要敢於打出來。

(中國時報)

學者：美方善意難拒 我應謹慎以… 3強或雙徐對壘 徐耀昌完勝

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。