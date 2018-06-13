3強或雙徐對壘 徐耀昌完勝

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

頭份市長徐定禎（左）認為自己知名度不夠，且競選工作還在籌備中，民調結果可以接受。（陳慶居攝）

徐耀昌、劉政鴻、徐定禎3人支持度及徐耀昌、徐定禎2人支持度

2018苗栗縣長選舉，國民黨徵召競選連任的縣長徐耀昌、民進黨則禮讓無黨籍頭份市長徐定禎，另國民黨籍前縣長劉政鴻仍不排除參選；根據旺旺中時媒體集團最新民調，不論是「雙徐」對決，或分裂的藍營對戰已整合的泛綠，徐耀昌分別以46.5％、56.9％的支持度大幅領先，就連政黨推薦的縣議員參選人也以國民黨較受青睞，可知苗栗仍維持藍大於綠的基本盤。

藍大於綠 基本盤不變

民調顯示，若國民黨分裂，形成徐耀昌、劉政鴻和徐定禎3人競逐，選民目前會支持誰當縣長？徐耀昌拿下46.5％支持度、徐定禎10.3％、劉政鴻8.6％，足見藍營內訌，泛綠也討不到任何便宜。不過，值得注意的，是未表態者達31.8％，愈近選舉日，此逾3成未表態者的走向，各陣營不得不謹慎以對。

若是徐耀昌與徐定禎捉對廝殺，徐耀昌以56.9％支持度狠甩徐定禎的17.6％。

針對徐耀昌任內施政滿意度，57.5％表示滿意，僅21.6％不滿意。問到選民支持哪個政黨推出的縣議員參選人時，國民黨以36.6％，遠遠超過民進黨5.6％。

徐感謝肯定 劉不回應

而苗栗縣民並不埋單綠色執政，對蔡英文總統施政表現不滿意度達70.0％，滿意度僅19.3％；行政院長賴清德的表現，不滿意度為56.8％，滿意度31.3％，賴的兩者落差幅度較蔡來得小。

對民調結果，徐耀昌昨僅低調表示感謝鄉親肯定，目前仍以致力縣政建設為要務，贏得更多鄉親認同；劉政鴻則透過祕書表示「不做回應」。

民調結果 徐定禎尊重

徐定禎則表示，尊重也接受民調結果，但他強調，年底縣長選舉還在籌備階段未正式起跑，他從政只擔任鎮長、市長各4年，知名度尚有不足，且選民感覺距選舉還有一段時日，所以反應較不熱絡，在長期藍大於綠情況下，能有近20％支持度，自覺合理也可接受；認為努力打開自己知名度，按既定節奏前進，絕對很有機會翻轉局勢，苗栗一定會更好。此次民調於6月4至7日以電話後2碼由電腦隨機抽樣，有效樣本1071人，信心水準95％，抽樣誤差正負3.0％以內。

(中國時報)