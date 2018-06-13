新聞透視－劉如脫黨參選 爽了綠苦了藍

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳慶居

苗栗縣政治版圖始終藍大於綠，民進黨久攻不下，這次改弦易轍，禮讓無黨籍的頭份市長徐定禎上陣，並積極拉攏部分無黨籍鄉鎮市長，拚戰聲勢不可小覷，未料值此關頭，竟傳出前縣長劉政鴻不排除脫黨參選，如今民調顯示，縱使藍營分裂，泛綠拿下苗栗的機率也不高，前縣長或應深思，放下恩怨，當一位團結助黨勝選的政壇大老吧！

回顧2014年底的百里侯選戰，國民黨候選人兵敗如山倒，許多縣市相繼淪陷，藍天轉為綠地，徐耀昌卻能在民進黨前立委吳宜臻和學者出身的江明修等強敵環伺下，成功突圍保住少數藍營執政縣市。

而徐耀昌走馬上任後，首先面臨縣府財政窘困的嚴峻挑戰，也因在抱怨前朝背負龐大債務的言論中，引燃前縣長劉政鴻怒火，雙方數度隔空交火。5月間，劉政鴻強烈要求徐清楚交代造成財政問題的主因，還他一個公道，否則不惜脫黨重披戰袍。

正值民進黨採取禮讓無黨籍徐定禎，結盟無黨勢力，傾全力要突破苗栗這塊藍營鐵板之際，劉放話可能回鍋，如同宣告藍營分裂。不過徐耀昌隨後在輔選會報中，釋出善意與誠意向這位老大哥致歉，可惜分裂危機仍在。

劉政鴻擔任多屆立委和9年縣長，活躍政壇逾40年，即使卸下縣長光環，依舊被視同劉派領袖，在政壇的地位無庸置疑。

外傳劉最近分批與民代和社團接觸，雖遭親劉人士否認，但其中究竟有何盤算耐人尋味，不過藍營期待他能以大局為重，攜手阻絕綠營撼動苗栗鐵板。

(中國時報)