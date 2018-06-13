林為洲遺憾 不放棄爭取全民調

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

藍營年底縣市長選戰最後一塊拼圖終於補上！國民黨中央12日決議將徵召新竹縣副縣長楊文科投入選戰，預計今天報請中常會通過提名。楊文科認為，還是要等待中常會正式通過後才算定案。立委林為洲則發出聲明表示遺憾，但仍會全力爭取到8月27日登記前進行全民調作業，取得黨內提名。

先前傳出黨中央徵召楊文科，是為了替民國黨主席徐欣瑩作嫁，換取2020年立委席次，遭楊文科團隊嚴正駁斥，並指徐欣瑩是「從國民黨出去的人」，自創民國黨並擔任黨主席，怎麼可能放下主席位置接受國民黨徵召？另有傳聞指楊文科接受徵召後，將與徐欣瑩進行二階段整合，楊團隊也否認此事。

徐欣瑩則表示，目前亂七八糟的傳聞滿天飛，但她要嚴肅強調，所有要支持她當選新竹縣長的任何一股力量，她都樂觀其成。

而自稱「被做掉」的林為洲昨天下午也發出聲明表達遺憾，但他認為在8月27日登記前仍有變化空間，會持續爭取。他在聲明中強調，制度的建立，對於政黨永續發展尤為重要，此次提名作業採全民調的方式，僅差一步即可完成，將會堅持力爭到底。

地方人士表示，林為洲與徐欣瑩共通的優勢是在地知名度極高的政治人物，卻也有著相同包袱，即從原政黨出走，前者由綠轉藍，後者更自創政黨，這也成為兩人在打任何選戰時，撕不掉的沉重標籤。由於新竹是客家大縣，最後推出「在地客家人」、「無感低負評」的楊文科，正是扶植正藍軍穩住國民黨新竹縣勢力唯一的一步棋。

楊文科出線後，新竹縣長選戰將成與民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩三強鼎立局面，徐欣瑩選戰經驗豐富，楊、鄭則從未打過選戰，兩位政治草食男對上曾挑戰副總統大位的女黨主席，孰勝孰敗，戰役正要開始。

(中國時報)

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