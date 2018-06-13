新聞透視－換柱翻版 國民黨如何團結勝選

2018年06月13日 04:10 中國時報 王正寧

國民黨新竹縣長提名取消全民調引發爭議後，接著沒有意外地，依照友黨的「建議」，確定徵召副縣長楊文科；這場「換柱」翻版，真能如國民黨掛保證，可以達到「勝選」與「團結」的兩大目標？

為了卡掉林為洲，黨中央搬出各式理由，從不是客家人、藍皮綠骨，一直到人緣問題。最後中常會更是「不計毀譽」，硬是臨時變更提名辦法，以求一勞永逸，直接斷了林為洲被提名的念頭，民調再高又如何呢？

新竹縣情況特殊複雜，是現在才有的嗎？有多少個縣市選情很單純？特殊複雜又是如何認定？國民黨最為人質疑的，就是臨時改變遊戲規則，而且是依照參選者的意見。就好像班上要挑選第一名，每次段考第一名的學生照理是勝券在握，但在學期末前，突有同學要求以體育成績決勝，而老師竟然也「順應民意」。

基於公平、公正、公開原則，提名辦法其實可以一開始即列入「人緣」的計分項目，譬如民調占多少比例，人緣占多少比例。又或者可以明訂，「桃竹苗地區非客籍、從他黨加入國民黨者不得登記縣市長初選。」如此至少做到規則明確，否則比賽到尾聲，才「針對性修法」，這樣「量身訂做」教選手如何信服，這和國民黨所批評黨產會有何不同？

最可笑的，另有徵召楊文科的同時，又傳出此舉是為民國黨主席徐欣瑩作嫁，對比林為洲，徐欣瑩不但曾來去國民黨，最終還自創一黨；國民黨中央最好別讓傳言成真，否則將置楊文科於何地？新竹縣民眾真會任由國民黨擺弄至此？

這樣的提名，到底是團結還是分裂國民黨？至少看得出來，立院黨團與黨中央只會漸行漸遠；這樣說改就改，有志2020大位者難道不會有疑慮。

吳敦義向來尊馬，「馬榮則我榮、馬枯則我枯」，但現在顯然已走自己的路，但走上國民黨的老路，能夠團結更多群眾，繼續確保新竹縣的執政地位？年底終將接受檢驗。

(中國時報)