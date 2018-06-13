人帥球技好 最強男神盤點

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／專題報導 ／專題報導

阿根廷狄巴拉（Paulo Dybala）生日：1993.11.15（24歲）身高：177公分位置：前鋒（圖片：美聯社）

德國胡莫斯（Mats Hummels）生日1988.12.16（29歲）身高：191公分位置：後場（圖片：美聯社）

南韓奇誠庸生日：1989.1.24（29歲）身高：187公分位置：中場（圖片：美聯社）

葡萄牙C.羅納多（Cristiano Ronaldo）生日；1985.2.5（33歲）身高：187公分位置：前鋒（圖片：美聯社）

2018俄羅斯世界盃足球賽14日開幕，球員們不只腳下功夫了得，還有許多顏值不輸電影明星、身材可媲美模特兒的「天菜」，本報特地選出5位優質帥哥球員，女球迷們不妨跟著他們增加對足球的熱愛，就不怕世界盃期間被另一半冷落啦！

C羅 超級發電機

C羅在職業賽效力於西甲名門皇家馬德里，可以說是台灣球迷最熟悉的足球明星之一，他的臉書粉絲和Instagram都有超過1億人追蹤，油頭、陽光外型加上精壯六塊肌，不只迷倒許多女球迷，情場上也是無往不利。

在國家隊生涯，C羅已經為葡萄牙踢進81球，曾五度獲選世界足球先生及2016年金球獎，廣告代言也是應接不暇，而他不只腳下功夫了得，私下也是個善良的暖男，像是他身上沒有刺青，是為了能捐血給更多需要的人，以及上屆世界盃，他為了一位病童，把頭髮剃出閃電造型慶祝病童腦部手術成功。

胡莫斯 時尚性感

胡莫斯外型有德國人的高大身材、也有南歐人的性感，上過時尚雜誌封面，也是Hugo Boss找來合作的足球明星之一，曾為該品牌設一系列形象照，身高191公分穿上筆挺西裝，搭配深棕色頭髮、憂鬱眼神及連鬢鬍，模樣英氣逼人，女孩們怎能不注意到他呢？

胡莫斯可以說是德國最出色的中後衛之一，由於2022年卡達世界盃將在冬天舉行，對於部分屆時年紀較大的球員來說挑戰更大，胡莫斯之前受訪時透露，俄羅斯可能是他個人最後一次世界盃，女球迷們可要把握這次機會好好欣賞胡莫斯場上英姿。

J羅 燦笑迷死人

2014世界盃，J.羅瑞格斯幫助球隊踢進8強，締造世界盃最佳戰績，也讓全世界認識這位跟電影「007」主角龐德一樣名字、笑起來像個鄰家陽光男孩的好手。

J羅的父母在他很小的時候離婚，他跟著母親生活，因為母親喜歡西甲皇家馬德里和德甲拜仁慕尼黑兩支球隊，J羅在這樣的影響下，5歲就參加足球俱樂部，開始了他的足球人生。

狄巴拉 陽光型男

狄巴拉2011年從阿根廷球隊柯爾多瓦展開職業生涯，隔年轉戰義大利，2015年再轉到義甲勁旅尤文圖斯。狄巴拉的祖父來自波蘭、母親來自義大利，他則出生在阿根廷科爾多瓦省，同時擁有可以為這三國效力的資格，但他最選擇加入阿根廷國家隊。

狄巴拉的位置跟踢法跟阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）是有點重疊跟類似的，狄巴拉有機會上場，但可能持球的機會會比較少，不管如何，女球迷千萬不能錯過這位藍白軍團未來的前場希望。

奇誠庸 暖心歐巴

奇誠庸外型看來就是「暖男歐巴」，他是南韓國家隊隊長，也是國家隊史上最棒的playmaker，身材高大又具備個人技巧，是球場上天生的領導者，今年是他第三度代表國家參加世足賽。

場外，奇誠庸和大他8歲的女星韓惠軫的「姊弟戀」相當受矚目，兩人2013年結婚、2015年喜獲千金，在韓惠軫的Instagram也可看到奇誠庸的照片，兩人還被一家威爾斯媒體稱為「南韓的貝克漢跟維多利亞」。

(中國時報)