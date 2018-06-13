誰穿金靴 看好梅西內馬

2018年06月13日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／專題報導 ／專題報導

2018俄羅斯世足賽即將在14日點燃戰火，除了場上勝負外，球迷最關注的莫過於金靴獎得主是誰了？沒錯，目前最大熱門人選就是阿根廷名將梅西，除此之外還有C.羅納多以及內馬，甚至於擁有「埃及梅西」美譽的薩拉、英格蘭肯恩、哥倫比亞J.羅瑞格斯等人也都有機會問鼎此殊榮。

梅西今年第5度奪得歐洲金靴獎，超越葡萄牙巨星C羅的4次紀錄。效力西甲名門巴塞隆納的梅西，本季出賽54場、攻進45球，成為史上最佳足球員之一，但在本屆世界盃能否率領阿根廷一路過關斬將，得視教頭桑保利的臨場指揮與調度。

內馬本季在法甲聖巴黎日耳曼的30場比賽中踢進28球，幫助球隊從16強賽一路殺進決賽，並且以全勝之姿奪下冠軍獎盃，可惜2月右腳踝受傷，成為隱憂。

今年拿下英超金靴獎與年度最佳球員的薩拉，能否成為史上首位拿到金靴獎的非洲球員，要看埃及能否在A組預賽成功闖關，目前A組有俄羅斯、沙烏地阿拉伯、埃及和烏拉圭，而埃及在相隔28年之久重返會內賽，且至今在世足賽的勝場數尚未開張，因此想拿下金靴獎的難度相當高。

2016、2017年兩度拿下英超金靴獎的熱刺前鋒肯恩（Harry Kane），曾連續3季進球超過20球，因此也在這次金靴獎的熱門人選。但近期肯恩在英超表現欠佳，可能會影響世足賽表現。

除此之外，哥倫比亞J羅也有機會衛冕。2014年巴西世界盃，羅德里格斯僅22歲，但他出賽5場就攻進6球，拿下當年金靴獎，此次將挑戰成為拿下兩次世界盃金靴獎的歷史第一人。

(中國時報)