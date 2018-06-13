首度引進VAR 可重播改判

本屆俄羅斯世界盃足球賽將首度啟用「影像助理裁判」（Video Assistant Referee，VAR）協助裁判執法。圖為足球裁判確認VAR內容。（摘自網路）

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中國時報
／專題報導
VAR（影像助理裁判）四大適用時機

俄羅斯世足賽將首次加入「影像助理裁判」（Video Assistant Referee，簡稱VAR）小組，在比賽中同步檢視轉播與重播畫面，立刻通知執法裁判以避免重大誤判。這也是繼上屆使用「球門線科技後」，世足再度導入重大科技協助執法。

「我們必須與時俱進，這將是首個使用VAR的世界盃，」國際足總（FIFA）主席英凡提諾說：「今日裁判執法的正確率達93％，已經非常出色，但用VAR可以提升到99％！」 VAR從去年洲際國家盃（或稱聯合會盃）首度在國際大賽試用，也於德甲、義甲等職業聯賽都測試。

一旦VAR小組發現符合四大適用時機的誤判或疑似誤判（如左上附表），會立刻透過耳麥通知裁判，此時裁判會暫停比賽並按壓耳機示意。聽完VAR小組提供的訊息和建議後，他可以決定改判或維持原判，或者親自到場邊小螢幕看重播畫面。

裁判宣布最終決定前，會以手指在空中畫出像電視螢幕的四方形，再比出判決手勢。舉例來說，倘若原本為進球，判決手勢是比向中圈開球點，但看完重播認為越位在先、進球不算，裁判就會將手比向空中，示意為越位吹判間接自由球。

其實，檢視重播在NBA和大聯盟實施已久，但比賽連續性是足球最引以為傲的傳統，即使引進球門線科技，因鷹眼系統能在1秒內傳送判讀結果至裁判手表，比賽連續性完全不受影響，VAR卻勢必讓比賽中斷，讓足賽的樣貌大為改變。

VAR試用以來，延誤比賽的疑慮還在大家可以接受的範圍內，執法的正確性確實大為提升。但對FIFA來說，世足執法裁判有很多來自並未使用VAR的國家，目前是否已經訓練到位，觀眾對於VAR是否買帳？世足開踢後就知道了。

(中國時報)

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