端節豪雨 中南部慎防釀災

2018年06月13日 04:10 中國時報 洪安怡 、 張理國 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

今日下半天雨來了！中央氣象局指出，即日起至下周一端午節，受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣各地陸續會有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨以上等級雨量發生機率。

賴揆指示做好整備

行政院長賴清德昨邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會及國家災害防救科技中心等部會，召開情資研判會議，共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作。

前氣象局預報中心主任吳德榮解釋，這波降雨並非連續性下個不停，中間還是會有強、有弱；而真正帶來如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等劇烈天氣，是在其中發展的「中、小尺度對流系統」，當此類對流系統不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態就會產生「致災性豪雨」。

彭啟明則在個人臉書上指出，雖然熱區是中南部，但各地都有雨勢，應該是去年颱風過後最大規模的一波降雨，累積起來的降雨不亞於一個有規模侵台的颱風，目前的預測可能延續到端午過後才會逐漸減緩。

依據氣象局資料顯示，在西南氣流影響下，未來一周台灣附近海面風浪較大，並伴隨有雷雨發生，西南部、東半部如蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖沿海易有長浪，須特別留意。

桃園台南旱象有解

經濟部水利署副署長王藝峰表示，這幾天降雨，讓高屏溪流量上升，足可供應高屏，也可支援台南，另桃園石門水庫進帳320萬噸、約增加2天用水，曾文、烏山頭及南化水庫入流量約520萬噸，相當增加5天用水量。桃園、台南等地旱象未除，但水情仍在掌控中，現以6月底不進入三階限水，順利完成北部灌區第一期稻作收割為目標。

行政院提醒民眾，如非必要避免前往山區、河邊活動，並配合做好各項防災準備，以確保生命財產安全。

(中國時報)