端節豪雨 中南部慎防釀災

氣象局指出，即日起至下周一端午節，恐有豪雨等級以上的強陣雨，民眾要多加留意。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

今日下半天雨來了！中央氣象局指出，即日起至下周一端午節，受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣各地陸續會有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨以上等級雨量發生機率。

賴揆指示做好整備

行政院長賴清德昨邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會及國家災害防救科技中心等部會，召開情資研判會議，共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作。

前氣象局預報中心主任吳德榮解釋，這波降雨並非連續性下個不停，中間還是會有強、有弱；而真正帶來如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等劇烈天氣，是在其中發展的「中、小尺度對流系統」，當此類對流系統不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態就會產生「致災性豪雨」。

彭啟明則在個人臉書上指出，雖然熱區是中南部，但各地都有雨勢，應該是去年颱風過後最大規模的一波降雨，累積起來的降雨不亞於一個有規模侵台的颱風，目前的預測可能延續到端午過後才會逐漸減緩。

依據氣象局資料顯示，在西南氣流影響下，未來一周台灣附近海面風浪較大，並伴隨有雷雨發生，西南部、東半部如蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖沿海易有長浪，須特別留意。

桃園台南旱象有解

經濟部水利署副署長王藝峰表示，這幾天降雨，讓高屏溪流量上升，足可供應高屏，也可支援台南，另桃園石門水庫進帳320萬噸、約增加2天用水，曾文、烏山頭及南化水庫入流量約520萬噸，相當增加5天用水量。桃園、台南等地旱象未除，但水情仍在掌控中，現以6月底不進入三階限水，順利完成北部灌區第一期稻作收割為目標。

行政院提醒民眾，如非必要避免前往山區、河邊活動，並配合做好各項防災準備，以確保生命財產安全。

(中國時報)

端午連假 國道客運85折

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。