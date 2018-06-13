端午連假 國道客運85折

2018年06月13日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

端午節連假，為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，緩解交通疏運量，公路總局自6月15日0時起至6月18日24時止，辦理端午連假「公共運輸票價優惠及轉乘優惠措施」，國道客運14家業者86條路線平均票價85折，搭乘台鐵及國道客運轉乘在地客運基本里程或一段票免費，以及32條「台灣好行」電子票證半價優惠等，但台北市政府轄管市區客運路線除外。

公路總局表示，目前各國道客運路線預售票於放假前1日及收假日等尖峰時段已銷售約7至8成，其他時段銷售約5至6成，民眾可盡速購票返鄉。

對於每逢連假必塞的宜蘭，公路總局已請國道5號客運業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，每日可達1800班次。

公路總局表示，台61線西濱快速公路後續建設路段已逐漸完工通車，其中桃園永安至新竹新豐路段已於5月19日通車，苗栗白沙屯至通霄路段已於6月2日通車，通車後中部地區路段可自新竹香山直駛至彰化芳苑，連續假期可做為國道的替代道路。走台61從北到南（新北起點到台南終點），車程預估約4.5小時。

公路總局副局長許鉦漳表示，桃園永安至新竹新豐路段共約9.7公里，採全線高架化，通車後用路人可由新北八里通行至新竹新豐，並接續台15線前往新竹市區；而苗栗白沙屯至通霄路段共約9.6公里，為新建高架路段，通車後車流不再受平面道路交通號誌干擾。

不過目前台61線西濱快速公路全線尚有2處路段未通車，分別為新竹縣新豐至新竹市香山，及彰化縣芳苑至大城路段；前者請改行駛台15線替代道路，後者請改行駛台17線替代道路，雲林往北車輛請提前於橋頭交流道下。

(中國時報)