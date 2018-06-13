5大訂房平台 非法旅宿下架

2018年06月13日 04:10 中國時報 王思慧 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

「保障合法旅館，掃蕩非法日租！」300名來自國內旅行業公協會、訂房平台等旅宿業者，12日齊聚台北車站大廳抗議。旅宿業者認為，來台觀光人數去年已達1073萬人次，但住房率卻下滑到只剩47％，認為是被非法日租套房業者搶走。觀光局長周永暉表示，電商平台上若有非法業者，只要有具體事證，一定會取締。

日租搶客 住房率下滑

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞指出，旅宿業者不怕競爭，但無法坐視不管非法業者營業，要求政府打擊非法；他強調，台灣1年觀光產值有2000億，但非法旅宿就吞了300億，Airbnb日前更對外表示業績持續成長，已讓合法旅宿沒有生存空間。

觀光局表示，住房率下跌因素很多，近年住宿人數微幅增加，從2014年4774萬人次，上升到2017年4987萬人次，但合法旅館也從2899家增加到3277家，所以除了非法旅宿影響，也和房宿供給增加有關。

周永暉也指出，電商平台是時代趨勢，而Airbnb不是非法電商平台，希望合法旅宿業者和Airbnb等電商合作，也會持續與其加強溝通，對於非法業者且有具體事證者，將要求電商平台將其物件下架，部分法令亦將與NCC協商，並希望加重罰則。

鎖定黑名單 即日掃蕩

他表示，電商平台不是非法，而是重要管道，應與旅宿業者充分合作，盡快讓還沒完成營業登記業者合法化。

觀光局表示，目前Rakuten樂天訂房平台承諾會主動檢視是否合法並將非法下架；Booking、Agoda、Tripadvisor、Expedia等訂房平台也配合外來檢舉或通知，會配合將非法下架。

罰50萬元 最重令歇業

此外，台北市觀光傳播局有鑑於日租銷售管道多為網路平台，已與Agoda等網路訂房平台達成協議，凡曾列為非法旅館並裁處的黑名單，即日起將自網路下架或鎖住房源，避免消費者誤踩地雷。

觀傳局表示，非法旅館將依法被處以10至50萬元罰鍰並勒令歇業，拒不歇業者將連續處以20萬、30萬怠金後將執行停止供水供電，去年已裁處128件日租、罰鍰金額高達1977萬元。

(中國時報)