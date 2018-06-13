腸病毒再奪２命 稽查月子中心

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中國時報
／台北報導

國內腸病毒就診人次持續攀升，上周新增2例新生兒感染伊科病毒11型併發重症，其中1例死亡，使得今年已累積6例新生兒腸病毒併發重症，計有2例死亡，由於新生兒深受其害，疾管署憂心13年未見新生兒腸毒病流行疫情，有捲土重來的跡象，決緊急啟動應變小組，半個月內「無預警」進行衛生查核。

疾管署將針對國內177家設有嬰兒床、病床與245家月子中心檢查是否落實洗手、消毒、訪客健康管理與疑似感染病例的隔離等，若不改善，月子中心與醫院最重將被吊銷證照。

疾管署副署長羅一鈞指出，自2003年以來，國內出現7例新生兒感染伊科病毒11型併發重症，其中有4例死亡，致死率估計5成左右，而今年腸病毒來勢洶洶，且明顯影響出生1個月內的新生兒。

疾管署疫情中心科長陳秋美指出，本月3至9日腸病毒健保門急診就診計1萬1968人次，較前一周上升10.7％。腸病毒正式進入流行期，而「伴手禮」是新增分別是北部男嬰與東部女嬰2例重症，皆檢出伊科病毒11型。

其中1例，出生7天的男嬰，5月中旬因發燒收治住院，出現急性肝炎、血小板減少症、凝血功能障礙等症狀，經治療後已出院。另名出生4天的女嬰則不幸於發病第3天，因新生兒敗血症死亡，只活了6天。

台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心指出，新生兒腸病毒感染一般於出生後1至14天發病，特別是產前腸病毒通過胎盤垂直感染，因新生兒出生後短時間內來自母體抗體量不足，免疫力較弱，一旦感染病情就會較為嚴重。

(中國時報)

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