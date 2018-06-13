嘉縣溼穀 農委會保價收購餘糧

2018年06月13日 04:10 中國時報 呂妍庭 、 鄭雅文 ／綜合報導 ／綜合報導

一期稻作進入成熟期，雲嘉南稻農憂心豪雨來襲，連日搶收造成穀價下跌，農會及糧商貯存桶頻傳塞爆，民怨一觸即發。農委會主委林聰賢昨到嘉義、台南與稻米產區座談，宣布經計畫收購、輔導收購及餘糧收購後的餘糧，只要溼度30度以下，農會以每百台斤930元保價收購。

林聰賢和立委陳明文、農委會前副主委翁章梁及多名嘉縣鄉鎮農會總幹事昨商討對策，多位總幹事指農民擔心連日豪雨紛紛搶收，不是青割就是收成的稻穀溼度過高，加上部分糧商拒收，農會加班也消化不完不斷運來的稻穀。

林聰賢說，公糧收購每公頃6200公斤，今年因豐收，1公頃平均產量8000多公斤，增加1成多，昨天上午和台南市議長賴美惠通過電話，得知後壁農會以溼度30度以內、每百台斤930元收購餘糧（自營糧），他要一一與雲嘉南農會總幹事溝通，承諾協助農會統一依後壁區農會標準保價收購公糧後的餘糧，往後再以此基準上調，不會再發生多頭馬車。

但嘉義縣太保農會總幹事黃麗貞說，目前收購量才1成，若以每百台斤930元收購餘糧，估計要支出1000萬元，若保價收購餘糧過多，市售稻米價格又低，農會恐嚴重虧損，要求農委會編列預算補貼，農會收到公文後，就會啟動保價收購餘糧作業。

後壁農會供銷部主任林明豐解釋，後壁農會1公頃收購上限2萬台斤，農民繳交公糧1萬3000台斤，農會以每百台斤930元保價收購7000台斤餘糧。

(中國時報)