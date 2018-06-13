脫貧創業 信扶之星翻轉人生

中國信託慈善基金會第3屆「信扶之星」表揚記者會12日舉行，中國信託慈善基金會副董事長陳國世（中）、台灣彩券股份有限公司董事長薛香川（左七）、中國信託商業銀行總經理陳佳文（左六）與獲獎的民眾合影留念。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

中國信託慈善基金會長期關注弱勢兒童的教育及家庭生活問題，自2011年起推動「信扶專案」，幫助弱勢家長創業自立、穩定收入，昨表揚第3屆「信扶之星」，特別選拔出不畏創業艱辛的11位家長接受表揚，期待以他們為典範，鼓舞其他努力創業的家長。

7年前，中信慈善基金會偕同中國信託商業銀行共同推出「信扶專案」，是台灣第一個、也是目前唯一由民間發起的創業脫貧方案，已輔導逾1307位家長，總貸款突破1億元，成功幫助至少225個弱勢家庭邁向脫貧。

中信慈善基金會副董事長陳國世表示，「信扶專案」具備三大完善機制，是專為經濟弱勢家長設計的創業方案。首先，提供為期一年的一對一創業輔導陪伴，其次提供7年期、最高50萬元與1.57％浮動低利貸款，無重大信用瑕疵者，可經由中信慈善基金會推薦申貸。

獲得第3屆「信扶之星」表揚者，必須符合持續營運超過18個月、貸款期間正常繳款且表現優良等選拔條件，包括獲得「最佳食品類」的張紅偉、李芯潁、張芯怡、廖運富、胡天增、張弘典6位家長，「最佳服務類」頒給李佳菁、程健智與李明智，「最佳手做類」則由林淑卿、賴映蓉2位家長拿下。

本屆「信扶之星」年紀最大的李明智，今年63歲，他是小兒麻痺症患者，國小畢業就離家工作，曾開過印刷廠與筷子工廠，但經營不善，全都失敗收場，後來他報名參加「信扶專案」，決定當全職計程車司機，「雖然起起伏伏，但我的人生根本沒有失業過！」現在每月穩定收入約5萬元，回客率也很高。

今年11位「信扶之星」家長突破困境，勇於面對、解決生計及債務問題，足以成為其他創業家長的典範。中信慈善基金會期盼藉此分享更多弱勢創業經驗，亦呼籲有經濟困難的弱勢家長，可加入「信扶專案」，勇敢逆轉自己的人生。

(中國時報)

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