團購奏效 北農蕉價回升至14元

2018年06月13日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 林雅惠 、 呂妍庭 、 洪榮志 ／綜合報導 ／綜合報導

農委會宣布以每公斤5元價格收購次級、規格以外的青香蕉去化銷毀600公噸，批發價迅速上揚，北農表示，12日香蕉批發價格已回升至每公斤14元；南部產地價則落在每公斤10元左右，蕉農謝志強表示，香蕉價格須拉抬到每公斤15元才符合成本。

北農交易行情顯示，昨天香蕉批發價格平均每公斤14元（以中價為基準），上價19元，下價10元。北農主祕路全利表示，透過批發市場系統，鼓勵承銷人加量採買，也供應北市上百個販售通路、團體等，蕉價已逐漸穩定。

他指出，為提升購買率，北農配合北市府辦理12個行政區團購，兩周已達80公噸，下周起台北市府機關也將辦理團購香蕉。

北農表示，昨天水果進貨量約1093噸，香蕉到貨量約80噸，其中場內到貨量約65噸，特區到貨量約15噸，因逢休市後第一天零售市場存貨少，各類水果需求增加、買氣活絡，價格漲多跌少。

但產地高雄旗山蕉農謝志強表示，旗美地區10日有盤商以每公斤8元價格收購上等香蕉，11日已有盤商喊到12元，但大多仍落在10元左右，蕉農所繳交的香蕉，稍有瑕疵，就以每公斤5元交給農委會收購。

謝志強說，產地青蕉要經過耗損、分級、洗選、催熟、包裝等處理費，加上運費和農糧署收購次級品青蕉銷毀，回推產地上等蕉應落在6到10元左右，每公斤須15元才符合成本。他估算，自己種植12甲，包含請20多名工人的工錢和肥料等費用，在這次大崩盤中，至少損失上百萬元。

嘉義縣竹崎鄉蕉農張加和指出，這種價格充其量只是讓農民「肚子不會餓」，還是不敷成本。

(中國時報)