團購奏效 北農蕉價回升至14元

友善列印
中國時報
／綜合報導

農委會宣布以每公斤5元價格收購次級、規格以外的青香蕉去化銷毀600公噸，批發價迅速上揚，北農表示，12日香蕉批發價格已回升至每公斤14元；南部產地價則落在每公斤10元左右，蕉農謝志強表示，香蕉價格須拉抬到每公斤15元才符合成本。

北農交易行情顯示，昨天香蕉批發價格平均每公斤14元（以中價為基準），上價19元，下價10元。北農主祕路全利表示，透過批發市場系統，鼓勵承銷人加量採買，也供應北市上百個販售通路、團體等，蕉價已逐漸穩定。

他指出，為提升購買率，北農配合北市府辦理12個行政區團購，兩周已達80公噸，下周起台北市府機關也將辦理團購香蕉。

北農表示，昨天水果進貨量約1093噸，香蕉到貨量約80噸，其中場內到貨量約65噸，特區到貨量約15噸，因逢休市後第一天零售市場存貨少，各類水果需求增加、買氣活絡，價格漲多跌少。

但產地高雄旗山蕉農謝志強表示，旗美地區10日有盤商以每公斤8元價格收購上等香蕉，11日已有盤商喊到12元，但大多仍落在10元左右，蕉農所繳交的香蕉，稍有瑕疵，就以每公斤5元交給農委會收購。

謝志強說，產地青蕉要經過耗損、分級、洗選、催熟、包裝等處理費，加上運費和農糧署收購次級品青蕉銷毀，回推產地上等蕉應落在6到10元左右，每公斤須15元才符合成本。他估算，自己種植12甲，包含請20多名工人的工錢和肥料等費用，在這次大崩盤中，至少損失上百萬元。

嘉義縣竹崎鄉蕉農張加和指出，這種價格充其量只是讓農民「肚子不會餓」，還是不敷成本。

(中國時報)

脫貧創業 信扶之星翻轉人生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。